Infantino bi se branil z denarjem Fife

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo predvidoma krila stroške pravne stroške Giannija Infantina, če se Evropska nogometna zveza (Uefa) odloči, da bo začela s kazenskim postopkom zoper Švicarja, poroča športni medij The Athletic. Konec avgusta je sicer Uefa vložila zahtevo za dostop dokazov in dokumentov na okrožnem sodišču v Združenih državah Amerike, v kateri je Infantina obtožila, da je ob predlogu prodaje 20-odstotnega deleža hčerinske družbe zasebnim vlagateljem za lastno korist spodbujal goljufivo ceno, neskladno s tržnimi pogoji.

S prodajo deleža v družbi Fifa Forward Enterprise si je želel prvi mož Fife zbrati do 4,2 milijarde ameriških dolarjev, a je projekt propadel zaradi upora številnih deležnikov v svetovnem nogometu, tudi Uefe pod vodstvom Aleksandra Čeferina. Uefa je na sodišču nato zahtevala dokumente, ki bi jih uporabila v morebitnem kazenskem postopku v Švici. Odvetniki evropske organizacije so v gradivu zapisali, da je bila ocena vrednosti deleža prenizka, niti je ni preveril neodvisni cenilec.

Če bi prišlo do kazenskega postopka, bi Fifa pravne stroška Infantina krila, saj je deloval v imenu organizacije in v vlogi predsednika, so pojasnili pri The Athleticu. Če bi 56-letnik deloval v lastnem imenu, mednarodni zvezi stroškov ne bi bilo potrebno kriti. Fifa je lani za razne pravne stroške, med drugim »povezane s spori in posvetovanji, ki izhajajo iz zakonsko določenih ciljev«, zapravila okoli 34 milijonov evrov.

Rok za oddajo kandidature za položaj predsednika Fife je 18. november, marca pa bo v Rabatu potekal 77. redni kongres organizacije, ki bo obenem tudi volilni kongres.