Infantino bo libanonski državljan in bo zgradil štadion v Bejrutu

Gianni Infantino, predsednik Fife, bo očitno tudi libanonski državljan. Libanonski predsednik Joseph Aoun ga je obvestil, da je odobril prošnjo, da mu podelijo libanonsko državljanstvo, je za agencijo AFP povedal predsednik libanonske nogometne zveze.

»Predsednik je seznanil Infantina z odlokom in zahtevami iz spisa, ki so potrebne za dokončanje njegove izvedbe,« je dejal Hashem Haidar, predsednik LFA. »Odlok o podelitvi državljanstva Infantinu je bil sprejet, ker gre za javno osebnost, ki opravlja storitve za Libanon.«

Petinpetdesetletni Infantino je švicarsko-italijanski državljan, poročen z Libanonko Leeno al-Aškar, ki je v preteklosti delala za LFA. »Še ga nimam, a kmalu. Počutim se zelo dobro in zelo ponosno, počutim se zelo srečnega,« je Infantino povedal za libanonsko televizijo LBCI. »Libanonec sem že mnogo, mnogo let, zato je dobro, da to formaliziramo.«

Po navedbah spletne strani LFA je Aoun Infantinu dejal, naj »dokonča potrebne pravne postopke in dokumentacijo za dokončno potrditev odloka o libanonskem državljanstvu v prihodnje«. Infantino je dejal, da Libanon potrebuje »vrhunski nogometni štadion«. »Preučujemo možnost izgradnje povsem novega štadiona za 20–30 tisoč gledalcev,« je dodal.

»Štadion danes ni zgolj prostor, kjer se igra,« je dejal Infantino. »Štadion je danes simbol države, Libanon pa potrebuje simbol za šport in nogomet, ki bo pokazal, da si želi vstopiti v prihodnost v sodobnem okolju. Za mladino te države.«

Haidar je dejal, da je Infantino obljubil, da bo kril vse stroške novega štadiona v Libanonu. »Mi moramo zagotoviti zemljišče za štadion, oni pa bodo prevzeli preostali del gradbenega procesa, pri čemer so vztrajali, da mora biti štadion v Bejrutu,« je dodal.

Štadion Camille Chamoun Sports City v Bejrutu je največji štadion v Libanonu s kapaciteto približno 50 tisoč gledalcev. Odprli so ga leta 1957, zdaj pa je zaradi zanemarjanja skoraj razvalina.