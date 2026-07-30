Gianniju Infantinu vsi obračajo hrbet

Nasprotovanje načrtu predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, da bi zasebnim vlagateljem prodal manjšinski delež v svetovnem prvenstvu, dobiva nove razsežnosti. Potem ko je predlog odločno zavrnila Evropska nogometna zveza (Uefa), se ji je zdaj pridružila še Konfederacija nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf).

Infantino je vseh 211 članic Fife pozval, naj se do 19. septembra opredelijo do predloga o ustanovitvi nove gospodarske družbe Fifa Forward Enterprise, prek katere bi zasebnim vlagateljem prodali delež v komercialnih pravicah svetovnega prvenstva.

Na izrednem srečanju so predsedniki vseh 41 članic Concacaf predlog soglasno zavrnili. V skupni izjavi so izrazili zaskrbljenost zaradi pomanjkanja preglednosti, prekratkega roka za odločanje in dejstva, da predlog ni šel skozi običajne upravljavske postopke znotraj Fife.

Ob tem so se vprašali tudi, zakaj Fifa sploh potrebuje zasebni kapital po finančno najuspešnejšem svetovnem prvenstvu v zgodovini. Namesto prodaje deleža so predstavniki konfederacije pozvali k uporabi obstoječih rezerv Fife za nadaljnje financiranje razvojnega programa Fifa Forward.

Oster odziv

»Prihodnost nogometa in njegova največja vrednost morata ostati v rokah nogometne družine,« so zapisali v zaključku izjave. Stališče Concacafa je še en velik udarec za Infantina, saj konfederacija združuje 41 držav, med njimi tudi gostiteljice svetovnega prvenstva leta 2026 – ZDA, Kanado in Mehiko. Po poročanju tujih medijev je Fifa pri iskanju vlagateljev sodelovala z ameriško banko JPMorgan, cilj pa naj bi bil zbrati približno 4,2 milijarde ameriških dolarjev.

Uefa s predsednikom Aleksandrom Čeferinom je bila pri odzivu še ostrejša. Evropska zveza je sporočila, da je Infantino »prestopil mejo«, njene članice pa so napovedale bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, če predlog ne bo dokončno umaknjen in če ne bodo prejele zagotovil, da podobni poskusi privatizacije v prihodnje ne bodo več mogoči.

Ker se je evropskim zvezam zdaj pridružil še Concacaf, odpor proti Infantinovemu načrtu ni več zgolj evropska pobuda, temveč dobiva globalne razsežnosti. Po navedbah britanskega Telegrapha naj bi se v evropskih nogometnih krogih že pojavljali pozivi, naj na naslednjih predsedniških volitvah FIFA Infantina izzove predsednik Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi.