Nad Fifo vse večja armada: EU, britanski premier in nogometne konfederacije

Da nogomet ni naprodaj, je očitno jasno vsem, razen prvemu možu Fife Gianniju Infantinu. Njegovemu predlogu, da bi Fifa v sklopu projekta FIFA Forward Enterprise investitorjem prodala petinski delež v novi, 17 milijard evrov vredni hčerinski družbi, so sledile protestne note s celega sveta.

Novonastala družba naj bi pod okriljem Fife upravljala komercialne dejavnosti, povezane s svetovnim prvenstvom in drugimi tekmovanji. To bi vključevalo pravice do prenosa, sponzorstva, prodajo vstopnic, licenciranje in druge vire prihodkov. Področja, ki jih je do sedaj upravljala Fifa, bi padla v domeno zasebnikov.

Na nogah so športni in politični funkcionarji, ogorčene so tudi nogometne zveze.

Največ je imel povedati predsednik la lige Javier Tebas, ki je na družbenem omrežju X spisal celo poglavje o nedavnih potezah predsednika Fife: »V pičlem mesecu dni je Gianni Infantino najprej preklical rdeč karton, kar je dejanje brez primere. Zdaj pa Fifa odpira vrata zasebnim vlagateljem. Razvojnih sredstev se ne sme uporabljati za kupovanje glasov. Tekmovanja in komercialne pravice niso Infantinova osebna lastnina. Kdor meša politiko, disciplinske zadeve, denar in moč, ni sposoben voditi ničesar.«

Vrana vrani menda ne izkljuje oči, pa vendar se je oglasil Sepp Blatter. 90-letni Švicar, ki je s položaja predsednika Fife odstopil leta 2015 med preiskavo zaradi korupcije, je dejal: »Svetovno prvenstvo ni komercialni produkt, ki pripada funkcionarjem, je del športne zgodovine.«

Sepp Blatter je svoj mandat predsednika sklenil leta 2015, medtem ko je bil preiskovan zaradi korupcije. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Športni direktor münchenskega Bayerna Max Eberl ni ovinkaril in je v pogovoru z nemškimi mediji odkrito izrazil svoje nezadovoljstvo: »Ob tem načrtu se mi obrača želodec. Fifa bi morala nadzorovati in organizirati igro, ne pa razmišljati o tem, kako finančno unovčiti vsak centimeter igrišča.«

Tudi predsednik Francoske nogometne zveze Philippe Diallo je bil konkreten: »Za velik projekt, o katerem nimamo podrobnosti, smo izvedeli prek sporočila za javnost. Glede na njegovo naravo se seveda porajajo številna vprašanja, zlasti zato, ker mi, nogometne zveze, nismo bili vključeni v postopek in nimamo konkretnih informacij.«

Valu odpora proti Infantinu se pridružujejo politične osebnosti. Francoska vlada je po predlogu za prodajo deležev v svetovnem prvenstvu napovedala, da se bodo najpomembnejši nogometni funkcionarji sestali na izrednem sestanku. »Evropski nogometni organi bodo v sredo opravili izredni sestanek,« je dejala francoska ministrica za šport Marina Ferrari le dan po tem, ko je Fifa napovedala načrte. »Ob soočenju s projektom, ki bi lahko korenito spremenil razmerja moči v našem športu, je ključno, da evropski deležniki nastopijo enotno,« še je zapisala.

Kratek in jedrnat je bil evropski komisar za šport Glenn Micallef: »Roke stran od našega športa.«

Športne privržence pa je s svojim komentarjem takoj ob začetku mandata že navdušil novopečeni britanski premier Andy Burnham: »Nogomet ne pripada investitorjem. Pripada ljudem, ki polnijo tribune vsak teden, pa naj bo zunaj sonce ali dež. Svetovno prvenstvo ni produkt. Je največje športno tekmovanje in ni naprodaj. Dogovor lahko pokusite zakriti, ampak ko enkrat prodate tako pomemben del nogometa, ste razprodali nogomet kot celoto. Nogomet vedno je pripadal navijačem in jim vedno bo.«

Neobveščene tudi nogometne zveze, ki sestavljajo Fifo

Eno glavnih vprašanj je, s kom, če sploh s kom, se je Infantino posvetoval o novem načrtu. O njem namreč niso bile obveščene niti nogometne konfederacije, ki spadajo pod okrilje Fife, te pa so svoje nezadovoljstvo izrazile jasno in glasno.

Že v torek je proti ideji med prvimi nastopila Uefa, ki projekt smatra za »mejo, ki je institucije, ki upravljajo nogomet, nikoli ne bi smele prestopiti«.

»AFC razume pomen iskanja novih in inovativnih pristopov, ki omogočajo izboljšanje nogometa, a morajo takšni pristopi temeljiti na osnovah dobrega vodstva, transparentnosti in stvarnih debatah,« so zapisali pri Afriški nogometni konfederaciji, znani tudi pod okrajšavo Caf.

Predsednik Konfederacije Severne, Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) Victor Montagliani je izpostavil, da so o Fifinem načrtu izvedeli šele po tem, ko se je novica pojavila v medijih. »Zaradi pomanjkanja komunikacije smo močno zaskrbljeni,« je dodal.

Čeprav je v nogometnem svetu opažena bolj poredko, se je to pot oglasila tudi Azijska nogometna konfederacija (Afc): »Z našo zvezo se pred predstavitvijo predloga ni posvetoval nihče, zaradi česar smo globoko razočarani, saj bi ga želeli preučiti in analizirati s pristojnimi organizacijami.«

Oglasili so se naši sosedi

»Nogomet je namenjen ljudem in navijačem, ne pa služenju denarju. Zato njegova prodaja ali izsiljevanje, ki smo mu priča zdaj, ne prideta v poštev. Prav tako bomo podprli vsako odločitev Uefe,« so sporočili s Hrvaške nogometne zveze.

»Nogometna zveza Srbije spoštuje mednarodno nogometno ureditev in pristojnosti organizacij, odgovornih za velika tekmovanja. Zato je naše stališče usklajeno s stališčem Uefe, ki ji kot nacionalna nogometna zveza pripadamo,« je v kratki izjavi zapisala Srbska nogometna zveza.

V Angleški nogometni zvezi so svoje mnenje izrazili kratko in jedrnato: »Ko bo predlog predstavljen na celovit in pregleden način, bomo jasno izrazili svoja stališča in podali nadaljnje komentarje.«

Stališča Hrvaške, Anglije in Srbije so bolj ali manj usklajena s stališči drugih največjih evropskih konfederacij, mnenja vseh članic Uefe pa bodo bržčas izdana v kratkem.