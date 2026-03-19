Infantino: Fifa ne more rešiti geopolitčnih konfliktov

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je na zasedanju sveta Fifa v Zürichu pozval k miru in povabil vse udeležence letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi k poštenemu in spoštljivemu tekmovanju. Poudaril je, da bo kmalu potrjenih vseh 48 udeležencev letošnjega mundiala.

»Fifa ne more rešiti geopolitičnih konfliktov, a smo odločeni uporabiti moč nogometa in SP za grajenje mostov in promocijo miru, ko so naše misli s tistimi, ki trpijo zaradi vojn,« je dejal Infantino.

Dodal je, da se Fifa veseli nastopa vseh ekip na poletnem SP v poštenem in spoštljivem duhu. »Imamo spored tekem, kmalu bomo imeli tudi potrditev vseh 48 sodelujočih ekip. Hočemo, da se SP izpelje po začrtanem programu,« je še povedal Infantino.

Svet Fife je na zasedanju potrdil letno poročilo 2025, v katerem predvidevajo rekordne prihodke v obdobju od 2027 do 2030, in sicer v višini dobrih 12 milijard evrov, »ki jih bomo seveda spet vložili v nogomet,« so pri Fifi zapisali v sporočilu za javnost.

V prihodnjem ciklu bodo Fifine članice upravičene do povečanja sredstev iz razvojnega vlaganja, investicijski program Fifa Forward bo namreč dosegel 2,3 milijarde evrov, kar je v primerjavi s programi pred letom 2016 osemkrat več, so dodali pri Fifi.

»Fifa je v zadnjih desetih letih naredila ogromne korake pri vlaganju v nogomet. To ne bi bilo mogoče brez SP, ki ostaja naš glavni vir dohodkov. Uspešno SP pomeni, da več otrok igra nogomet in ima dobrobit od njegove izobraževalne moči, tda je več igrišč,« je poudaril Infantino.

Krovna zveza je ob tem še sporočila, da bodo za žensko SP 2031 in 2035 gostitelje potrdili na izrednem kongresu. Za 2031 skupaj kandidirajo Kostarika, Jamajka, Mehika in ZDA, za 2035 pa Anglija, Severna Irska, Škotska in Wales. Izredni kongres, na katerem bodo omenjeni kandidati predstavili svoje kandidature, bo še pred koncem leta 2026. SP 2031 bo prvo žensko SP z 48 ekipami.