  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Infantino: Fifa ne more rešiti geopolitčnih konfliktov

Na zasedanju sveta Svetovne nogometne zveze razgrnili visoke cilje in v obdobju med letoma 2027 in 2030 napovedali prihodke v višini 12 milijard €.
Gianni Infantino je prepričan o svetli prihodnosti Svetovne nogometne zveze. FOTO: Mateus Bonomi/Reuters
Galerija
STA, Š. R.
19. 3. 2026 | 19:29
2:53
A+A-

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je na zasedanju sveta Fifa v Zürichu pozval k miru in povabil vse udeležence letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi k poštenemu in spoštljivemu tekmovanju. Poudaril je, da bo kmalu potrjenih vseh 48 udeležencev letošnjega mundiala.

»Fifa ne more rešiti geopolitičnih konfliktov, a smo odločeni uporabiti moč nogometa in SP za grajenje mostov in promocijo miru, ko so naše misli s tistimi, ki trpijo zaradi vojn,« je dejal Infantino.

Dodal je, da se Fifa veseli nastopa vseh ekip na poletnem SP v poštenem in spoštljivem duhu. »Imamo spored tekem, kmalu bomo imeli tudi potrditev vseh 48 sodelujočih ekip. Hočemo, da se SP izpelje po začrtanem programu,« je še povedal Infantino.

Svet Fife je na zasedanju potrdil letno poročilo 2025, v katerem predvidevajo rekordne prihodke v obdobju od 2027 do 2030, in sicer v višini dobrih 12 milijard evrov, »ki jih bomo seveda spet vložili v nogomet,« so pri Fifi zapisali v sporočilu za javnost.

V prihodnjem ciklu bodo Fifine članice upravičene do povečanja sredstev iz razvojnega vlaganja, investicijski program Fifa Forward bo namreč dosegel 2,3 milijarde evrov, kar je v primerjavi s programi pred letom 2016 osemkrat več, so dodali pri Fifi.

»Fifa je v zadnjih desetih letih naredila ogromne korake pri vlaganju v nogomet. To ne bi bilo mogoče brez SP, ki ostaja naš glavni vir dohodkov. Uspešno SP pomeni, da več otrok igra nogomet in ima dobrobit od njegove izobraževalne moči, tda je več igrišč,« je poudaril Infantino.

Krovna zveza je ob tem še sporočila, da bodo za žensko SP 2031 in 2035 gostitelje potrdili na izrednem kongresu. Za 2031 skupaj kandidirajo Kostarika, Jamajka, Mehika in ZDA, za 2035 pa Anglija, Severna Irska, Škotska in Wales. Izredni kongres, na katerem bodo omenjeni kandidati predstavili svoje kandidature, bo še pred koncem leta 2026. SP 2031 bo prvo žensko SP z 48 ekipami.

Sorodni članki

Več iz teme

FifaGianni Infantinosvetovno prvenstvo v nogometu

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dom, ki čuti z vami – lepota, ki jo podpira tiha inteligenca

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 15:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Nova možnost za vlagatelje: zakaj je INR zanimiv za dolgoročno varčevanje

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo