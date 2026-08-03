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Nogomet

Infantino je izgubil tudi podporo Anglije in Walesa

Gre pričakovati, da bodo podporo v prihodnjih dneh umaknile tudi druge evropske zveze.
Švicar je zadnje čase pod velikim pritiskom. FOTO: Adem Altan/Afp
Galerija
Švicar je zadnje čase pod velikim pritiskom. FOTO: Adem Altan/Afp
L. Š.
3. 8. 2026 | 14:44
1:41
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Angleška nogometna zveza (FA) bo umaknila podporo Gianniju Infantinu pri njegovi kandidaturi za nov mandat na čelu Mednarodne nogometne zveze. S tem bo sledila Nogometni zvezi Walesa, ki je kot prva uradno sporočila, da Infantina ne podpira več.

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Infantino si je želel plačo zvišati na trideset milijonov letno

Valižani so umik utemeljili na podlagi »predsednikovih napak pri upravljanju, vodenju, komunikaciji in presoji«. Zaupanje vanj je dodatno omajal spodleteli načrt, po katerem bi Fifa zasebnim vlagateljem prodala delež v družbi, povezani s komercialnimi pravicami svetovnega prvenstva.

Gre pričakovati, da bodo podporo v prihodnjih dneh umaknile tudi druge evropske zveze. Že dalj časa je čutiti pritisk članic Uefe, ki želi Infantina čim prej odstraniti s položaja.

Infantino za zdaj ne namerava odstopiti in podporo išče predvsem med zvezami iz Afrike, Azije in Južne Amerike. Tudi če bo kratkoročno ostal na položaju, bo na predsedniških volitvah marca prihodnje leto v Maroku skoraj zagotovo dobil protikandidata.

Predčasno bi ga lahko poskušali odstaviti tudi na izrednem kongresu Fife. Za njegov sklic bi bila potrebna zahteva najmanj 20 odstotkov od 211 članic Fife, nato pa bi lahko izvedli glasovanje o nezaupnici.

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Gianni InfantinoFifanogometUefapodporakandidatura

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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