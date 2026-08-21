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Nogomet

Infantino je želel mundial za U-15, uvodna tekma med Palestino in Izraelom

Odprtje in zaključna slovesnost naj bi se odvijali v Disneylandu na Floridi.
Gianni Infantino FOTO: Frederic J. Brown Afp
Galerija
Gianni Infantino FOTO: Frederic J. Brown Afp
L. Š., STA
21. 8. 2026 | 10:33
21. 8. 2026 | 10:45
2:26
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Po propadlem poskusu prodaje deleža pravic največjih tekmovanj Mednarodne nogometne zveze zasebnemu kapitalu prihajajo na dan nove podrobnosti. Portal The Athletic je poročal, da je predsednik Fife Gianni Infantino načrtoval organizacijo SP za igralce do 15 let, pri čemer naj bi bili odprtje in zaključna slovesnost v Disneylandu na Floridi.

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Ameriški mediji pa pišejo, da je Fifa že lani začela pogovore o organizaciji svetovnega prvenstva do 15 let, na katerem bi se na globalnem odru lahko predstavilo vseh 211 ekip članic.

Čeprav je nogometna krovna organizacija decembra 2025 javno razpravljala o načrtu, ki je predvideval manjša igrišča in krajši čas tekem za mlade nogometaše, se po pisanju The Athletica nikoli niso odkrito pogovarjali o komercializaciji tega dogodka.

Po kopitu Little League World Series

Predsednik Fife naj bi kljub temu zbiral predloge, kako promovirati ta dogodek, podoben Little League World Series, tradicionalnim vsakoletnim turnirjem za mlade igralce, ki ima tudi veliko televizijsko gledanost in temu primerne komercialne prihodke.

Pogovori o projektu so začasno prekinjeni, vseeno so znani glavni akterji. Infantino naj bi v izvedbo vključil nekdanjega predsednika mehiške nogometne zveze Juana Carlosa Rodrigueza, projekt pa naj bi podprla družba Eldridge Industries, ki jo vodi Todd Boehly, sicer tudi predsednik londonskega kluba Chelsea.

Todd Boehly, predsednik londonskega kluba Chelsea. FOTO: Mike Blake/Reuters
Todd Boehly, predsednik londonskega kluba Chelsea. FOTO: Mike Blake/Reuters

Skupina poslovnežev je pripravila podroben predlog začetne različice tekmovanja, ki je bilo sprva namenjeno izključno fantom. Organizatorji naj bi se pogovarjali tudi s televizijsko mrežo ESPN o prenosih iz kompleksa Wide World of Sports, ki se nahaja v bližini Disneylanda v Orlandu.

Morda kot svetla točka izstopa predlog, da bi uvodno tekmo SP do 15 let po načrtih Infantina igrala Izrael in Palestina, čeprav Infantinu nasprotniki očitajo, da želi igrati vlogo mirovnika v svetu potrošništva.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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