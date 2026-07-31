Infantino kljub Čeferinovemu ultimatu ne popušča: Nihče ne prodaja nogometa

Gianni Infantino se kljub napovedanemu bojkotu evropskih reprezentanc ne namerava odpovedati svojemu spornemu projektu. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da bo nadaljevala posvetovanja o ustanovitvi podjetja Fifa Forward Enterprise (FFE), prek katerega želi v organizacijo svetovnih prvenstev in drugih največjih tekmovanj vključiti zasebne vlagatelje.

S tem se Fifa ni uklonila zahtevi Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je po soglasni odločitvi vseh 55 članic napovedala bojkot svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod njenim okriljem. Evropejci zahtevajo, da Fifa predlog v celoti umakne in zagotovi, da svojih tekmovanj tudi v prihodnosti ne bo odprla zasebnemu kapitalu.

Fifa bo nadaljevala postopek

Fifa je v prvem odzivu po napovedi bojkota zapisala, da je prisluhnila izraženim pomislekom, vendar bo načrtovani postopek nadaljevala.

Aleksander Čeferin je v 48 urah združil evropski odpor proti načrtu Fife in napovedal, da bo Uefa vztrajala pri bojkotu, dokler svetovna zveza ne opusti vključevanja zasebnega kapitala. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

»Prisluhnili smo odzivom in pomislekom, ki so jih izrazile posamezne konfederacije glede predlagane ustanovitve družbe Fifa Forward Enterprise. Načrtovani proces posvetovanja je bil moten zaradi netočnih medijskih poročil. Postopek bomo nadaljevali, da bo vsaka članica Fife lahko glasovala na podlagi predstavljenih dejstev,« so zapisali pri svetovni zvezi.

Ob tem so zavrnili očitke, da želijo del svetovnega nogometa prodati zasebnim vlagateljem. »Nihče ne prodaja nogometa. To ni nekaj, o čemer bi Fifa kadar koli razmišljala,« so zatrdili.

Kritikom odgovarjajo tudi, da nobena organizacija ne more trditi, da zastopa vseh 211 članic Fife, ter da mora imeti vsaka zveza možnost sodelovati pri oblikovanju svoje prihodnosti. Novo podjetje tako ne bo ustanovljeno, če predloga ne bo podprla večina članic.

Pri Fifi zagotavljajo, da bi FFE ostal v njeni trajni lasti in pod njenim nadzorom, zbrana sredstva pa bi razdelili med članice ter jih namenili razvoju nogometa. Po predlogu bi vsaka nacionalna zveza med letoma 2027 in 2030 iz programa Fifa Forward prejela 20 milijonov ameriških dolarjev, ne glede na to, ali bi projekt podprla.

Uefa zahteva popoln umik

Takšen odgovor Uefe ne bo zadovoljil. Evropska zveza je jasno sporočila, da bojkot velja, dokler bo predlog ostal »živ«. Nadaljevanje posvetovanj zato pomeni tudi nadaljevanje največjega spora med Fifo in Uefo v zadnjih letih.

»Nobena evropska reprezentanca ne bo sodelovala na tekmovanjih Fife, dokler predlog ne bo v celoti opuščen,« so sporočili iz Uefe in dodali, da je svetovno prvenstvo dediščina nogometa, ne naložbeni produkt.

Odnosi med predsednikoma Uefe in Fife so že več let napeti. V preteklosti sta se razhajala zaradi širitve klubskega svetovnega prvenstva, zamisli o pogostejših mundialih in vse večjih posegov Fife v mednarodni koledar. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Infantinovemu načrtu nasprotuje tudi Concacaf, ki združuje 41 zvez iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Nasprotniki projektu očitajo predvsem pomanjkanje preglednosti in strah, da bi zasebni vlagatelji sčasoma pridobili vse večji vpliv na koledar ter podobo največjih nogometnih tekmovanj.

Časa za zgladitev spora je malo. Poljska bo že septembra gostila svetovno prvenstvo nogometašic do 20 let, oktobra pa se bodo nadaljevale kvalifikacije za žensko SP 2027 v Braziliji. Če bo Evropa vztrajala pri bojkotu, svetovnemu nogometu grozi kaos.