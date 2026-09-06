Infantino kljub kritikam ostaja v boju za vrh Fife

Iz setovne nogometna zveza (FIFA) so potrdili, da bo Gianni Infantino marca spet kandidiral za svoj zadnji mandat na čelu Fife. Čeprav so se vrstili različni pritiski na švicarskega funkcionarja, je slednji prek tiskovne predstavnice vnovič potrdil svojo kandidaturo. »Predsednik Fife je že aprila oznanil, da se bo leta 2027 potegoval za vnovično izvolitev. Seveda se glede tega ni prav nič spremenilo,« so pri Nemški tiskovni agenciji (DPA) povzeli tiskovno predstavnico Fife.

Infantino se je znašel pod silovitim pritiskom nogometne javnosti, odkar mu ni uspel kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del Fife oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. V začetku avgusta je Infantino, soočen z ogorčenjem zaradi svojega načrta, sklical krizni sestanek v Rabatu. Tam mu je vodstvo Fife izrazilo podporo, tako kot tudi Afriška nogometna zveza (CAF). Medtem sta se proti njegovemu nadaljnjemu vodenju krovne nogometne organizacije izrekli Evropska nogometna zveza (UEFA) in azijska konfederacija (AFC).

Montagliani edini protikandidat?

Aleksander Čeferin, predsednik Uefe od leta 2016, je pred časom v pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics napovedal, da na naslednjih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral za prvega moža Fife. Uefa je pod Čeferinovim vodstvom sprva napovedala bojkot vseh tekmovanj Fife, vključno s svetovnimi prvenstvi, a ga pozneje ob bližajočih se mednarodnih tekmovanjih v mlajših kategorijah umaknila, čeprav si še naprej prizadeva, da bi vodenje Fife prevzel nekdo drug.

Po poročanju različnih medijev bi bil lahko glavni protikandidat Infantinu Kanadčan Victor Montagliani, predsednik nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Tudi Concacaf je ob Uefi in AFC pred tedni podpisal skupno izjavo, v kateri nasprotujejo smeri, v katero trenutno pluje Fifa. Predsedniške volitve Fifa bodo 18. marca 2027 v Rabatu. Infantino je trenutno še vedno edini kandidat. Za novo izvolitev si mora zagotoviti večino od 211 glasov članic Fife.