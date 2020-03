Infantino: O tej pomoči nogometu sva govorila tudi s Čeferinom

Nogometna družina jemlje pojav koronavirusa smrtno resno. Nogomet se bori za eksistenco, nekateri nogometaši tudi za svoje življenje. V takšnih razmerah je težko sprejemati dolgoročne odločitve, ki bi optimalno vplivale na razvoj te igre z žogo. Toda najvidnejša odločevalca Aleksander Čeferin (Uefa) in Gianni Infantino (Fifa) že danes razmišljata prav o obdobju po koncu te nepredvidljive bitke.Manj turnirjev in ti naj bodo bolj zanimivi ...Prvi mož Svetovne nogometne zveze (Fife) Infantino je ocenil trenutni položaj v Evropi in svetu v pogovoru za italijanski športni dnevnik Gazzetta dello Sport, ki je izšel včeraj na ...