Infantino ob Trumpovih grožnjah »le prikimaval«

Predstavitev logistične pomoči navijačem pred prihajajočim Svetovnim prvenstvom v nogometu se je v v Beli hiši hitro prelevila v politično obračunavanje.

Ameriški predsednik Donald Trump je skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom sicer napovedal nov, hitrejši sistem za pridobivanje viz za imetnike vstopnic, a je dogodek izkoristil predvsem za neposredne grožnje demokratsko vodenim mestom gostiteljem.

Opozoril je, da bo od Fife zahteval premik tekem, če bo sam ocenil, da obstaja »varnostna težava«.

Hiter termin, a ne garancija

Osrednja novica dogodka v Ovalni pisarni je bila pobuda »FIFA Pass«. Gre za sistem prednostnega razporejanja terminov (angleško: Prioritized Appointments Scheduling System), ki bo kupcem vstopnic za tekme omogočil hitrejši dostop do nujnih razgovorov na ameriških konzulatih po svetu.

Ameriški predsednik Donald Trump je skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom napovedal nov, hitrejši sistem za pridobivanje viz. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Ta ukrep velja za ključnega, saj so čakalne dobe za ameriške vize ponekod izjemno dolge; portal The Athletic kot primer navaja Bogoto v Kolumbiji, kjer je na termin trenutno treba čakati 11 mesecev.

Državni sekretar Marco Rubio je sicer hitro umiril pričakovanja in poudaril, da vstopnica ne zagotavlja avtomatske odobritve vize.

Po njegovih besedah sistem prosilcem zagotavlja zgolj »prednostni termin« za razgovor, vsi pa bodo morali skozi enak postopek preverjanja kot katerikoli drug prosilec.

Da bi zadostili pričakovanemu povpraševanju, so po besedah Rubia po svetu že namestili več kot 400 dodatnih konzularnih uradnikov.

Trump je opozoril je, da bo od Fife zahteval premik tekem, če bo sam ocenil, da obstaja »varnostna težava«. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Trumpov napad na »liberalno/komunistično« županjo

A pozitivno novico o vizah je Trump nemudoma zasenčil z ostrimi grožnjami, usmerjenimi proti mestom, ki jih vodijo demokrati. Novinarji so ga povprašali o novoizvoljeni demokratični socialistični županji Seattla, Katie Wilson, na kar je Trump odgovoril: »Če bomo mislili, da obstaja znak kakršnihkoli težav, bom Giannija [Infantina] prosil, naj tekmo prestavi v drugo mesto«.

Svoje mnenje o novi županji je izrazil brez zadržkov: »Torej, če mislimo, da je problem v Seattlu, kjer imate zelo, zelo liberalno/komunistično županjo ... bomo rekli 'Gianni, smem rečem, da bomo tekmo preselili?'«. Predsednik Fife Infantino se na vprašanje ni direktno odzval.

To ni bilo prvič, da je Trump uporabil takšno retoriko. Časnik The Times spominja, da je prejšnji mesec podobno grozil Bostonu in županji Michelle Wu, ki jo je označil za »radikalno levo«.

Trump je dogodek izkoristil predvsem za neposredne grožnje demokratsko vodenim mestom gostiteljem. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

V Ovalni pisarni je sicer ponovno kritiziral tudi Los Angeles, kjer so junija izbruhnili protesti zaradi imigracijskih racij, zaradi česar je Trump v mesto napotil nacionalno gardo.

Ozadje spora

Po poročanju časnika Times se pravo ozadje spora skriva v Trumpovi zaostreni imigracijski politiki.

Predsednik naj bi vprašanje varnosti na prvenstvu neposredno povezoval z mesti, ki zavračajo sodelovanje z zveznimi agenti za imigracije in carino (ICE) pri iskanju in pridržanju nezakonitih migrantov.

Analitiki, ki jih navaja Times, zato menijo, da Trump z grožnjami v bistvu izvaja pritisk oziroma »izsiljuje« demokratske župane, da bi postali bolj poslušni in skladni z zvezno politiko.

Predstavitev logistične pomoči navijačem v Beli hiši se je hitro prelevila v politično obračunavanje. FOTO: Win Mcnamee/AFP

Premik tekem v tej fazi, ko je do prvenstva le še nekaj mesecev, bi sicer predstavljal »ogromen in drag pretres« tako za navijače, ki že imajo kupljene vstopnice in rezervirane nastanitve, kot tudi za same ekipe, še poudarja Times.

Infantinov molk

Predsednik Fife Gianni Infantino, ki je med Trumpovimi izjavami stal ob njem, se je neposrednemu odgovoru na vprašanje, ali bi Fifa resnično premaknila tekme na Trumpovo zahtevo, diplomatsko izognil.

Poudaril je, da sta »varnost in zaščita prioriteta številka ena za uspešno Svetovno prvenstvo«. Kot dokaz zaupanja v varnost ZDA je navedel rekordno prodajo vstopnic – po njegovih besedah je bilo v predprodaji prodanih že skoraj dva milijona vstopnic.

»Ljudje vedo, da prihajajo sem, da bodo doživeli varno Svetovno prvenstvo. To je seveda odgovornost vlade (...) in zagotoviti moramo, da bodo vsi navijači, ki prihajajo iz tujine, lahko doživeli praznovanje športa ob 100-odstotni varnosti,« je dodal Infantino.

Gianni Infantino se je neposrednemu odgovoru na Trumpovo zahtevo diplomatsko izognil. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Podobno je odgovornost na lokalne oblasti prenesla tudi sekretarka za domovinsko varnost Kristi Noem: »S temi župani komuniciramo o njihovih odgovornostih. Vedo, da je varnost teh dogodkov njihova odgovornost številka ena,« je dejala po poročanju časnika Times.