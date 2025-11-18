  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Infantino ob Trumpovih grožnjah »le prikimaval«

    Trump napovedal hitrejše vize za SP, a hkrati zagrozil demokratskim mestom z odvzemom tekem, če ne bodo sodelovala z agenti ICE. Infantino diplomatsko molčal.
    Infantino je poudaril, da sta »varnost in zaščita prioriteta številka ena«. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Infantino je poudaril, da sta »varnost in zaščita prioriteta številka ena«. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Ž. U.
    18. 11. 2025 | 07:24
    Predstavitev logistične pomoči navijačem pred prihajajočim Svetovnim prvenstvom v nogometu se je v v Beli hiši hitro prelevila v politično obračunavanje.

    Ameriški predsednik Donald Trump je skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom sicer napovedal nov, hitrejši sistem za pridobivanje viz za imetnike vstopnic, a je dogodek izkoristil predvsem za neposredne grožnje demokratsko vodenim mestom gostiteljem.

    Opozoril je, da bo od Fife zahteval premik tekem, če bo sam ocenil, da obstaja »varnostna težava«.

    Hiter termin, a ne garancija

    Osrednja novica dogodka v Ovalni pisarni je bila pobuda »FIFA Pass«. Gre za sistem prednostnega razporejanja terminov (angleško: Prioritized Appointments Scheduling System), ki bo kupcem vstopnic za tekme omogočil hitrejši dostop do nujnih razgovorov na ameriških konzulatih po svetu.

    Ameriški predsednik Donald Trump je skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom napovedal nov, hitrejši sistem za pridobivanje viz. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Ameriški predsednik Donald Trump je skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom napovedal nov, hitrejši sistem za pridobivanje viz. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Ta ukrep velja za ključnega, saj so čakalne dobe za ameriške vize ponekod izjemno dolge; portal The Athletic kot primer navaja Bogoto v Kolumbiji, kjer je na termin trenutno treba čakati 11 mesecev.

    Državni sekretar Marco Rubio je sicer hitro umiril pričakovanja in poudaril, da vstopnica ne zagotavlja avtomatske odobritve vize.

    Po njegovih besedah sistem prosilcem zagotavlja zgolj »prednostni termin« za razgovor, vsi pa bodo morali skozi enak postopek preverjanja kot katerikoli drug prosilec.

    image_alt
    Haaland o Manciniju: Ko me je zgrabil za zadnjico, mi ni bilo več vseeno

    Da bi zadostili pričakovanemu povpraševanju, so po besedah Rubia po svetu že namestili več kot 400 dodatnih konzularnih uradnikov.

    Trump je opozoril je, da bo od Fife zahteval premik tekem, če bo sam ocenil, da obstaja »varnostna težava«. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
    Trump je opozoril je, da bo od Fife zahteval premik tekem, če bo sam ocenil, da obstaja »varnostna težava«. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

    Trumpov napad na »liberalno/komunistično« županjo

    A pozitivno novico o vizah je Trump nemudoma zasenčil z ostrimi grožnjami, usmerjenimi proti mestom, ki jih vodijo demokrati. Novinarji so ga povprašali o novoizvoljeni demokratični socialistični županji Seattla, Katie Wilson, na kar je Trump odgovoril: »Če bomo mislili, da obstaja znak kakršnihkoli težav, bom Giannija [Infantina] prosil, naj tekmo prestavi v drugo mesto«.

    Svoje mnenje o novi županji je izrazil brez zadržkov: »Torej, če mislimo, da je problem v Seattlu, kjer imate zelo, zelo liberalno/komunistično županjo ... bomo rekli 'Gianni, smem rečem, da bomo tekmo preselili?'«. Predsednik Fife Infantino se na vprašanje ni direktno odzval.

    To ni bilo prvič, da je Trump uporabil takšno retoriko. Časnik The Times spominja, da je prejšnji mesec podobno grozil Bostonu in županji Michelle Wu, ki jo je označil za »radikalno levo«.

    Trump je dogodek izkoristil predvsem za neposredne grožnje demokratsko vodenim mestom gostiteljem. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Trump je dogodek izkoristil predvsem za neposredne grožnje demokratsko vodenim mestom gostiteljem. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    V Ovalni pisarni je sicer ponovno kritiziral tudi Los Angeles, kjer so junija izbruhnili protesti zaradi imigracijskih racij, zaradi česar je Trump v mesto napotil nacionalno gardo.

    Ozadje spora

    Po poročanju časnika Times se pravo ozadje spora skriva v Trumpovi zaostreni imigracijski politiki.

    Predsednik naj bi vprašanje varnosti na prvenstvu neposredno povezoval z mesti, ki zavračajo sodelovanje z zveznimi agenti za imigracije in carino (ICE) pri iskanju in pridržanju nezakonitih migrantov.

    image_alt
    Bosna uresničuje sanje, imela bo 12. igralca na Dunaju

    Analitiki, ki jih navaja Times, zato menijo, da Trump z grožnjami v bistvu izvaja pritisk oziroma »izsiljuje« demokratske župane, da bi postali bolj poslušni in skladni z zvezno politiko.

    Predstavitev logistične pomoči navijačem v Beli hiši se je hitro prelevila v politično obračunavanje. FOTO: Win Mcnamee/AFP
    Predstavitev logistične pomoči navijačem v Beli hiši se je hitro prelevila v politično obračunavanje. FOTO: Win Mcnamee/AFP

    Premik tekem v tej fazi, ko je do prvenstva le še nekaj mesecev, bi sicer predstavljal »ogromen in drag pretres« tako za navijače, ki že imajo kupljene vstopnice in rezervirane nastanitve, kot tudi za same ekipe, še poudarja Times.

    Infantinov molk

    Predsednik Fife Gianni Infantino, ki je med Trumpovimi izjavami stal ob njem, se je neposrednemu odgovoru na vprašanje, ali bi Fifa resnično premaknila tekme na Trumpovo zahtevo, diplomatsko izognil.

    Poudaril je, da sta »varnost in zaščita prioriteta številka ena za uspešno Svetovno prvenstvo«. Kot dokaz zaupanja v varnost ZDA je navedel rekordno prodajo vstopnic – po njegovih besedah je bilo v predprodaji prodanih že skoraj dva milijona vstopnic.

    image_alt
    Lara Prašnikar: Z mamo sva se na daljavo učili, kako naj spečem piščanca

    »Ljudje vedo, da prihajajo sem, da bodo doživeli varno Svetovno prvenstvo. To je seveda odgovornost vlade (...) in zagotoviti moramo, da bodo vsi navijači, ki prihajajo iz tujine, lahko doživeli praznovanje športa ob 100-odstotni varnosti,« je dodal Infantino.

    Gianni Infantino se je neposrednemu odgovoru na Trumpovo zahtevo diplomatsko izognil. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Gianni Infantino se je neposrednemu odgovoru na Trumpovo zahtevo diplomatsko izognil. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

    Podobno je odgovornost na lokalne oblasti prenesla tudi sekretarka za domovinsko varnost Kristi Noem: »S temi župani komuniciramo o njihovih odgovornostih. Vedo, da je varnost teh dogodkov njihova odgovornost številka ena,« je dejala po poročanju časnika Times.

    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Podjetje RIKO – strateški partner za trajnostno energetsko prihodnost

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Donald TrumpGianni InfantinoZDAFifasvetovno prvenstvoSP 2026varnostice

