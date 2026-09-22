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Nogomet

Infantino pisal članicam, predlaga revizijo vodenja Fife

Predsednik Fife Gianni Infantino je v pismu državam članicam zapisal, da bo svet organizacije povprašal o začetku postopka neodvisne revizije upravljanja.
Gianni Infantino je obupal nad spornim projektom FFE po močnem uporu številnih deležnikov v svetovnem nogometu. FOTO: Lee Smith/Reuters
Galerija
Gianni Infantino je obupal nad spornim projektom FFE po močnem uporu številnih deležnikov v svetovnem nogometu. FOTO: Lee Smith/Reuters
T. E.
22. 9. 2026 | 08:02
22. 9. 2026 | 08:08
2:56
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Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je v pismu državam članicam predlagal neodvisno revizijo vodenja Fife. Predlog sledi zahtevi predsednice angleške nogometne zveze Debbie Hewitt, naj Švicar razkrije vse dokumente, povezane s propadlim projektom prodaje deleža v hčerinski družbi organizacije zasebnim vlagateljem.

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Čeferin pritisnil na Infantina: zakaj ima Fifa milijarde, a zveze ne dobijo več?

»Najprej bom svet vprašal, ali želi naročiti neodvisno zunanjo revizijo sedanjega okvira upravljanja Fife za pomembne strateške pobude in za priporočila morebitnih izboljšav,« je Infantinovo pismo citiral britanski Guardian. Naslednje srečanje sveta, ki ga sestavlja 28 predstavnikov šestih celinskih zvez, osem podpredsednikov in Infantino, je predvideno 15. oktobra v Zürichu, kjer bo prvi mož svetovne organizacije sprejemal tudi predloge, kako okrepiti notranje postopke odločanja.

»Drugič, predlagal bom, da svet vzpostavi neposredno, strukturirano in časovno omejeno posvetovanje s konfederacijami, članskimi zvezami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi o tem, kako je mogoče še dodatno okrepiti proces odločanja v Fifi,« je zapisal. Predlogi bi se zbirali glede vlog različnih akterjev znotraj Fife, glede bolj zgodnjega vključevanja institucij ter načinov za okrepitev preglednosti in odgovornosti pri pomembnih pobudah. 

V pismu je Infantino dejal, da ostaja predan vodenju Fife in da je predlog Fifa Forward Enterprise v javnost prišel pred koncem načrtovanega institucionalnega postopka. »Zavedam se, da je to brez celotnega konteksta vzbudilo zaskrbljenost in ustvarilo vtis, da so bile odločitve že sprejete. A niso bile,« je britanski BBC citiral pismo. 

Prejšnji teden sta Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, in Victor Montagliani, vodja Konfederacije nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov, predsedniku Fife poslala pismo, v katerem sta zahtevala izplačilo v višini vsaj desetih milijonov dolarjev vsaki državi članici. To bi pomenilo skupno plačilo v višini okoli 2,1 milijarde dolarjev, denar pa bi države članice uporabile za vlaganja v infrastrukturo in razvoj nogometa. 

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Angleži od Infantina zahtevajo pojasnila

»Fifa trenutno razpolaga z milijardami dolarjev v obliki nakopičenih rezerv,« je bilo zapisano. »Ta sredstva pripadajo nogometu in služijo nogometu ter njegovim 211 članicam.« V pismu sta obe zvezi zahtevali tudi neodvisno revizijo financ Fife. 

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Več iz teme

FifaGianni InfantinoMednarodna nogometna zvezaAleksander ČeferinUefaDebbie HewittVictor MontaglianiKonfederacija nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov

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