Infantino spet pod drobnogledom: milijonska izplačila, ki jih Fifa ni razkrila

Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze (FIFA), je poleg uradno prijavljenih prejemkov dobil še dodatnih približno 1,57 milijona evrov, ki jih pri Fifi niso razkrili v svojem letnem poročilu. Tako je pokazala preiskava britanskega časnika The Times, ki je odprla tudi vprašanja o predsednikovih stanovanjskih ureditvah v Miamiju in načrtih za prihodnjo komercializacijo svetovnega prvenstva.

Po Fifinih podatkih je Infantino leta 2024 prejel 4,59 milijona evrov. Finančno poročilo ameriške družbe FWC2026 US Inc., ustanovljene za organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva, razkriva še dodatna izplačila v višini približno 1,57 milijona evrov. Od tega naj bi okoli 560.000 evrov predstavljalo dodatno nadomestilo, ki bi ga moral prijaviti poleg osnovne plače in nagrade.

Po navedbah virov, s katerimi se je pogovarjal The Times, naj bi Infantino podobne ali celo višje zneske prejemal tudi v letih 2025 in 2026. Takšnih dodatnih izplačil naj ne bi prejela niti generalni sekretar Fife Mattias Grafström niti predsednik konfederacije Concacaf Victor Montagliani, ki je vodil odbor ameriške organizacije za svetovno prvenstvo.

Nekdanji vodja odbora zahteva preiskavo

Po statutu Fife morajo biti individualni prejemki predsednika, članov sveta in generalnega sekretarja javno objavljeni. Miguel Maduro, nekdanji predsednik odbora Fife za upravljanje, je za britanski časnik ocenil, da bi morala biti razkrita vsa izplačila povezanih družb. Po njegovem mnenju gre za jasno kršitev statuta, zato je pozval k neodvisni preiskavi. Maduro je opozoril tudi na vlogo pododbora za plačila. Ta po njegovem ne bi smel odobravati dodatnih izplačil kot drugih oblik nadomestil, ne da bi bila ustrezno razkrita javnosti.

Pri Fifi so odgovorili, da o letnih prejemkih in drugih pogodbenih ugodnostih prvega moža odloča pododbor za plačila in da so bile ugodnosti prijavljene ameriškim oblastem. Niso pa pojasnili, zakaj dodatnih zneskov niso vključili v letno poročilo.

Gianni Infantino z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Vprašanja o razkošnem življenju v Miamiju

Preiskava je odprla tudi vprašanja o Infantinovem bivanju v razkošni vili ob vodi na območju Sunset Islands v Miamiju. Viri iz mednarodnega nogometa so podvomili, da je bil del dodatnih nadomestil namenjen plačilu najemnine.

Nepremičnino je leta 2023 za približno 24,2 milijona evrov kupil nekdanji izvršni direktor Googla Eric Schmidt. Njegov predstavnik je pojasnil, da je Infantino vilo tri leta najemal po tržni ceni, vendar tam ne živi več. Fifa ni potrdila, ali so bila dodatna izplačila povezana z najemom.

Pozornost je pritegnila tudi povezava med Schmidtom, njegovo takratno partnerico Michelle Ritter in podjetjem StarX. To je oktobra 2023 s Fifo sklenilo dogovor o preizkušanju novih tehnologij za večje vključevanje navijačev. Pri Fifi so pozneje pojasnili, da med zvezo in podjetjem StarX ni bil dokončan noben komercialni projekt. Zanikali so tudi, da bi bile Infantinove stanovanjske ureditve v ZDA povezane z njegovimi osebnimi odnosi.

Jeseni 2025 je družba Shadi LLC, registrirana v ameriški zvezni državi Delaware, za približno 7,7 milijona evrov kupila luksuzno stanovanje v Miamiju, ki je bilo pred tem v lasti pevca Marca Anthonyja. Po navedbah virov britanskega časnika naj bi ime družbe sestavljale začetnice imen Infantinovih hčera in črka i iz njegovega priimka. Pri Fifi so poudarili, da zveza ne prispeva k nakupom nepremičnin svojih funkcionarjev.

Načrti za milijonsko plačo po koncu mandata?

Preiskava je razkrila tudi podrobnosti domnevnega načrta za komercializacijo svetovnega prvenstva. Po navedbah virov naj bi Infantino sprva predsedoval novi organizaciji Fifa Forward Enterprise, nato pa leta 2031, ko bi se iztekel njegov zadnji predsedniški mandat, postal njen komisar. Predvidena letna plača naj bi znašala kar 26,8 milijona evrov, poleg nje pa bi prejemal še dodatne nagrade.

Pri Fifi so zanikali, da bi o takšni možnosti sploh razpravljali. Načrt naj bi opustili, potem ko je Evropska nogometna zveza (UEFA) zagrozila z bojkotom tekmovanj pod okriljem Fife.

Kljub novim vprašanjem o preglednosti poslovanja in pozivom k odstopu se namerava Infantino marca potegovati za nov predsedniški mandat. Rok za vložitev kandidatur je 18. november.