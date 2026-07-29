Infantino: Podprite prodajo ali se poslovite od milijonov

Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) je državam članicam poslal pismo, v katerem jim je postavil rok do 19. septembra, da podprejo njegov načrt prodaje okoli 20-odstotnega deleža v družbi Fifa Forward Enterprise (FFE), ki bo upravljala s komercialnimi pravicami tekmovanj Fife, je poročal britanski Sky Sports. Ob tem je izpostavil 40 milijonov dolarjev vredno spodbudo za sprejetje predloga.

Članice je prvi mož Fife opozoril, da bodo imele na voljo precej manj sredstev, če ne podprejo prodaje deleža zasebnim vlagateljem. Projektu mora prikimati polovico vseh držav članic in svet Fife. »Če ne bo izpolnjen noben od pogojev, bo FIFA nadaljevala z izvajanjem programa »Forward 4.0« v skladu z načrti … kar pomeni približno 10 milijonov dolarjev na članico za naslednji cikel,« je Infantinovo pismo citiral Sky Sports.

V družbi FFE, ocenjeni na 20 milijard dolarjev, bi Fifa združila komercialne pravice, sponzorstva, vstopnice, licence in izvedbo turnirjev, cilj krovne organizacije pa je do 4,2 milijarde dolarjev. Sredstva za nogometne zveze bi bila na voljo v začetku januarja naslednje leto. »Izjemna in edinstvena priložnost za financiranje, namenjena izključno tistim članicam, ki želijo sodelovati, svojo odločitev pa morajo sprejeti do 19. septembra 2026, da bomo lahko vnaprej načrtovali, sredstva pa bodo na voljo takoj od 1. januarja 2027,« je Švicar pisal v pismu.

Ideji ostro nasprotuje Evropska nogometna zveza pod vodstvom Aleksandra Čeferina, Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov pa je izrazila »razočaranje« nad Fifo. Članice Uefe bodo o opoziciji načrtom razpravljale na virtualni izredni seji, ki bo potekala še pred koncem tedna.