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Nogomet

Infantino pred volitvami računa na Afriko, zdaj ji obljublja še več denarja

Predsednik Fife je na Zelenortskih otokih izpostavil milijardo dolarjev dosedanjih vlaganj in obljubil nadaljnjo finančno pomoč afriškemu nogometu.
Afriške nogometne zveze imajo na predsedniških volitvah Fife 54 glasov, kar je več kot četrtina vseh. Gianniju Infantinu so podporo za nov mandat že izrekle. FOTO: Stringer/Reuters
Galerija
Afriške nogometne zveze imajo na predsedniških volitvah Fife 54 glasov, kar je več kot četrtina vseh. Gianniju Infantinu so podporo za nov mandat že izrekle. FOTO: Stringer/Reuters
Blaž Potočnik
8. 10. 2026 | 16:34
3:58
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Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je pred predsedniškimi volitvami, ki bodo marca prihodnje leto, znova nagovoril afriške nogometne zveze in jim obljubil še več finančne pomoči. Na četrtkovi konferenci na Zelenortskih otokih je izpostavil dosedanja vlaganja v razvoj nogometa na celini, kjer že uživa močno podporo.

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Aleksander Čeferin krenil po svoj zadnji mandat na čelu Uefe

Na strateškem srečanju Afriške nogometne zveze (CAF), na katerem naj bi se zbrali predsedniki vseh 54 članic, je 56-letni Švicar spomnil, da je Fifa od njegovega prihoda na čelo organizacije leta 2016 v afriški nogomet vložila že milijardo dolarjev (približno 860 milijonov evrov).

»Kot predsednik Fife sem ponosen, da sem v zadnjih desetih letih skupaj z vami vsaj nekoliko prispeval k tej revoluciji v afriškem nogometu. Prek programa FIFA Forward smo v tem obdobju v Afriko vložili milijardo dolarjev in financirali 124 različnih projektov,« je dejal Infantino.

Obljubil je, da se bodo vlaganja nadaljevala, Fifa pa bo skušala zagotoviti še dodatna sredstva za razvoj afriškega nogometa.

»Naša zaveza je, da bo vaš nogomet še naprej napredoval in da boste imeli več priložnosti. Nastop desetih reprezentanc na zadnjem svetovnem prvenstvu je bil uspeh za celotno celino,« je poudaril in predstavnike CAF pozval, naj jasno izrazijo svoje potrebe.

»Skupaj moramo nadaljevati po tej poti. Vi nam morate povedati, kaj želite in kako vam lahko pomagamo postati še močnejši in boljši. Še naprej bomo iskali dodatna sredstva, potrebna za dvig afriškega nogometa na svetovni vrh,« je dodal.

Afriške zveze so mu podporo že izrekle

Nove predsedniške volitve Fife bodo 18. marca 2027 v maroškem Rabatu. Afrika ima pri tem pomembno vlogo, saj njenih 54 nacionalnih zvez predstavlja več kot četrtino od skupno 211 članic Fife, pri čemer ima vsaka zveza en glas.

Afriške zveze so Infantinu podporo za mandat med letoma 2027 in 2031 soglasno izrazile že konec aprila na srečanju v Vancouvru. Da ta ostaja trdna, je avgusta potrdil tudi predsednik CAF Patrice Motsepe.

»Bil je zvest afriškemu nogometu. Uživa podporo Afrike,« je tedaj dejal Motsepe, ki je obenem zavrnil pozive Uefe in drugih celinskih zvez k Infantinovemu odstopu. »Če ga želite odstaviti, pojdite na volitve. Naj odloči vseh 211 članic,« je poudaril.

Infantino poudarja dialog

Infantino se tudi na Zelenortskih otokih ni neposredno dotaknil svojega propadlega načrta o prodaji deleža v družbi za trženje komercialnih pravic Fifinih tekmovanj zunanjim vlagateljem. Namesto tega je znova poudaril pomen odprtega dialoga in sodelovanja.

»Na takšni poti se včasih pojavijo pomisleki, ki jih je treba obravnavati. Pri Fifi se jih vedno lotevamo v duhu dialoga, z odprtimi rokami, odprtim srcem in odprtimi mislimi. Vedno smo lahko boljši in delamo bolje,« je dejal.

Medtem je kandidaturo na prihodnjih volitvah v sredo napovedal tudi nekdanji švicarski reprezentant in branilec Tottenhama Ramon Vega, ki je postal prvi javno znani Infantinov izzivalec. Kandidati morajo do 18. novembra za uradno vložitev kandidature zbrati podporo najmanj petih nacionalnih zvez.

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