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Nogomet

Infantino priznal napake, a ostaja predsednik Fife

Gianni Infantino je po kriznem sestanku v Maroku ostal predsednik Fife. Državam članicam je poslal pismo, v katerem se je opravičil za svoje napake.
Gianni Infantino Fifo vodi od leta 2016. FOTO: Frederic J. Brown/AFP
Galerija
Gianni Infantino Fifo vodi od leta 2016. FOTO: Frederic J. Brown/AFP
Tim Erman
6. 8. 2026 | 07:47
6. 8. 2026 | 07:55
2:31
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Gianni Infantino po kriznem sestanku vodilnih predstavnikov Svetovne nogometne zveze (Fifa) ostaja prvi mož krovne organizacije. V izjavi za javnost so pri Fifi zapisali, da Švicar še naprej uživa zaupanje generalnega sekretarja Mattiasa Grafströma in upravnega odbora organizacije. 

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Infantino na vse tanjšem ledu

Izredno srečanje v maroški prestolnici Rabat, ki je bilo za javnost zaprto, je sledilo opuščenemu načrtu prodaje deleža v novi hčerinski družbi Fifa Forward Enterprise zasebnim vlagateljem in številnim kritikam vodstva Fife. »Na sestanku so obravnavali tudi predlog Fifa Forward Enterprise (FFE), pri čemer so priznali, da so bile storjene napake. Dogovorjeno je bilo, da ni bil namen, da bi se svet Fife in članske zveze Fife počutili izključene iz procesa ter da bi bilo treba proces voditi drugače. Priznano je bilo tudi, da so bile napake storjene tudi po tem, ko je predlog prišel v medije,« so sporočili. 

Evropska nogometna zveza (Uefa), Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) in Azijska nogometna zveza (Afc) so Infantinov predlog zavrnile, pri Uefi pa so naznanili tudi, da je predsednik izgubil njihovo zaupanje. Nato so svojo podporo Infantinu odrekle nogometne zveze Anglije, Walesa, Finske, Švedske in Srbije. Nogometnim zvezam je Švicar poslal opravičilo.

»V ločenem pismu svetu Fife in članicam Fife se je za te napake izreklo opravičilo, skupaj z zavezo, da bodo poskrbeli, da se to ne bo ponovilo. Sedaj bo izvedena revizija, poročilo pa bo predstavljeno Svetu FIFA na njegovem naslednjem rednem zasedanju,« so zapisali. 

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Figo s tremi besedami nad Infantina

Obenem so dodali, da Fifa »ne bo več dopuščala nobenih napadov na svojo integriteto, dobro upravljanje in primerne postopke ter bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito in ohranitev svojega imena in ugleda«. Ob tem so še poudarili, da so storili napake, toda je bilo vse opravljeno »popolnoma skladno z regulativnim okvirom Fife«.

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