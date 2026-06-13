Infantino razburil z izjavo, dobil bo klic italijanskega ministra

Predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je znova poskrbel za razburjenje. Tokrat v Italiji, kjer niso najbolje sprejeli njegove šaljive pripombe na račun zadnjih neuspehov štirikratnih svetovnih prvakov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Infantino je v pogovoru za brazilsko televizijo CazéTV govoril tudi o možnosti, da bi Fifa v prihodnosti svetovno prvenstvo razširila na 64 reprezentanc. Pri tem si je privoščil Italijo, ki se po letu 2014 ni več uvrstila na mundial.

»Morda bi se Italija uvrstila na svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami. Lahko pa gremo tudi do 228 reprezentanc,« je dejal Infantino. Opazka je še toliko bolj zbodla, ker ima Fifa 211 članic, Italija pa kljub bogati nogometni tradiciji in štirim naslovom svetovnega prvaka že več kot desetletje čaka na vrnitev na največji oder reprezentančnega nogometa. Nazadnje je na svetovnem prvenstvu nastopila leta 2014.

Ljudje naj se »umirijo in sprostijo«

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa se je na Infantinove besede odzval tudi italijanski minister za šport Andrea Abodi, ki ni skrival nejevolje. Napovedal je, da bo skušal govoriti s predsednikom Fife. »Glede na veliko razdaljo med Italijo in Mehiko je telefonski klic, odvisno od njegovega urnika, najboljša možnost za razjasnitev položaja. Zanima me, kaj razmišlja,« je dejal Abodi.

Italijanski minister za šport Andrea Abodi FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

To ni prva izjava, s katero je Infantino v dneh pred začetkom turnirja dvignil prah. Na 66-minutni novinarski konferenci na predvečer svetovnega prvenstva je odgovarjal tudi na vprašanja o somalijskem sodniku Omarju Artanu, ki ni dobil dovoljenja za vstop v ZDA, kjer bi moral soditi na mundialu. Infantino je tedaj pozval, naj se ljudje »umirijo in sprostijo«, ter branil Fifo pred kritikami zaradi več spornih tem, ki so zaznamovale priprave na prvenstvo.

Predsednik Fife je tako še pred prvimi najpomembnejšimi obračuni poskrbel, da se del nogometne javnosti znova ukvarja predvsem z njegovimi besedami. V Italiji, kjer je rana zaradi dveh zaporednih zamujenih svetovnih prvenstev še vedno odprta, pa njegova šala ni naletela na veliko razumevanja.