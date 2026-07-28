Infantino se bo zagovarjal v ZDA, znane dodatne podrobnosti

Demokratski kongresnik Jamie Raskin trdi, da je odločitev razumljivejša ob pogledu na Fifino »kampanjo prilizovanja« Donaldu Trumpu. Med primeri navaja novo ustanovljeno »Fifino nagrado za mir«, ki jo je Gianni Infantino decembra 2025 podelil Trumpu, ter najem prostorov v Trump Towerju v New Yorku med svetovnim prvenstvom. Po Raskinovih navedbah naj bi šlo za prostor v 17. nadstropju, ki bi lahko stal približno 600.000 dolarjev na leto, čeprav naj bi ga Fifa uporabljala le 39 dni mundiala – več kot 15.000 dolarjev na dan.

Druga osrednja tema so cene vstopnic. Raskin Fifi očita uporabo dinamičnega oblikovanja cen in zavajajočih prodajnih praks, zaradi katerih naj bi navijači za nekatere tekme plačevali izjemno visoke zneske. Spomnil je, da je severnoameriška kandidatura za SP 2026 sprva navajala najvišjo ceno finalne vstopnice 1550 dolarjev, Fifa pa naj bi najboljše sedeže za finale pozneje podražila na skoraj 33.000 dolarjev. Omenil je tudi pravilo, po katerem naj bi Fifa kupce po nakupu lahko prestavila na slabše sedeže. Tudi zato ...