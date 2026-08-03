Infantino si je želel plačo zvišati na trideset milijonov letno

Situacija predsednika Fife Giannija Infantina se iz dneva v dan slabša. Sredi kritik, ki nanj letijo zaradi novega projekta Fifa Forward Enterprise, je britanski medij sedaj objavil še informacije, da si je želel Infantino zagotoviti plačo v višini 30 milijonov evrov. S tem bi krepko zvišal svojo trenutno, trimilijonsko letno plačo.

Infantino si je z nedavnimi potezami zmanjšal možnosti za ponovno izvolitev na čelo krovne nogometne zveze. Volitve bodo potekale marca 2027, kandidati se morajo prijaviti do 18. novembra.

Kot najverjetnejši nasledniki Infantina so zaenkrat omenjeni predsednik azijske nogometne konfederacije Salman bin Ibrahim Al Khalifa, predsednik Konfederacije nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov Victor Montagliani in predsednik ekipe PSG Nasser Al-Khelaifi.