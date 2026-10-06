Infantino spet na udaru, na mizi Kongo in Norveška

Vprašanje, kdo v svetovnem nogometu zares potegne zadnjo potezo, ni več teoretična dilema, temveč zelo konkretno tveganje za verodostojnost tekmovanj, nagrad in milijardnega posla, ki ga spremljajo. V zadnjih dneh se je nad predsednika Fife Giannija Infantina zgrnil nov val očitkov, potem ko je na dan prišla zgodba o domnevno neupravičenem nastopu vratarja DR Konga Lionela Mpasija na svetovnem prvenstvu, pri čemer naj bi, navajajo tuji mediji, Fifini pravniki že marca predlagali sankcije, med njimi celo izključitev iz dodatnih kvalifikacij.

Zgodba se zlepi s primerom Folarina Baloguna, Trumpovim klicem v Zürich in propadlim projektom Fifa Forward Enterprise v neprijetno celoto, ob kateri se norveška zveza ni več zadovoljila z uradnimi pojasnili. Kaj v formalnih postopkih, ki so jih sprožili ta teden, razkrivajo njihove vloge – in predvsem, kaj to pomeni za upravljanje svetovnega nogometa, kaj čaka Giannija Infantina in kako je vpet v zgodbo predsednik Uefe Aleksander Čeferin?