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Nogomet

Trump slavil kar z nogometaši, z Infantinom večkrat izžvižgana

Ameriški predsednik v včerajšnji taktični borbi Španije in Argentine zagotovo ni najbolj užival, zato si je dal duška na podelitvi.
Takole ameriški predsednik kljub prošnjam Infantina ni želel zapustiti odra. FOTO: Mike Segar/Reuters
Galerija
Takole ameriški predsednik kljub prošnjam Infantina ni želel zapustiti odra. FOTO: Mike Segar/Reuters
M. Ru.
20. 7. 2026 | 07:59
3:05
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Ameriški predsednik Donald Trump je po finalu svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA znova pritegnil pozornost zaradi svojega ravnanja, potem ko sta bila skupaj s predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom ob prihodu na zelenico stadiona v New Jerseyju za podelitev pokala in medalj, deležna bučnih žvižgov.

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Trump po zmagi Španije ni želel zapustiti odra in je ostal med nogometaši tudi med njihovim slavjem, Infantino pa ga je večkrat skušal diskretno odmakniti, vendar je Trump vztrajal na odru, kar je sprožilo številne odzive v javnosti in na družbenih omrežjih. Španija je v finalu na stadionu MetLife v East Rutherfordu v ameriški zvezni državi New Jersey po podaljšku z 1:0 premagala branilko naslova Argentino. Edini zadetek je v 106. minuti dosegel Ferran Torres, potem ko je Argentina zadnje minute rednega dela tekme in podaljšek odigrala z igralcem manj zaradi izključitve Enza Fernandeza.

Namesto da bi po izročitvi pokala zapustil oder, se je predsednik ZDA potikal med in pred špansko ekipo, ki je čakala na tradicionalni dvig pokala in skupinsko fotografiranje. Po poročanju več medijev so igralci očitno odlašali z dvigom lovorike, dokler je Trump stal pred njimi. Po posredovanju Infantina se je le umaknil, vendar le na rob skupine, da je ostal v kadru za skupinsko fotografijo. Šele nato so ga uspeli pospremiti z odra, španska reprezentanca pa je lahko slavje nadaljevala sama.

Dogodek je spominjal na lanski finale klubskega svetovnega prvenstva na istem stadionu, ko je po zmagi angleškega Chelseaja Trump prav tako ostal na odru med dvigom pokala. Tudi takrat ga je Infantino poskušal umakniti.

Trumpa in Infantina je štadion s 50.000 navijači izžvižgal že ko sta prišla na zelenico pred začetkom slovesnosti, po navedbah ameriških medijev pa so bili slišni tudi med himnami in med podelitvijo medalj. Organizatorji so pred tekmo zaradi predsednikove navzočnosti uvedli poostrene varnostne ukrepe, zaradi katerih je bil vstop gledalcev na stadion počasnejši.

Pozornost je pritegnil tudi argentinski branilec Cristian Romero. Med podelitvijo srebrnih medalj se je rokoval z Infantinom in mehiško predsednico Claudio Sheinbaum, ki je stala na drugi strani Trumpa, ameriškega predsednika pa je očitno namenoma obšel. Posnetek dogodka se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Na odru sta bila poleg Trumpa in Infantina tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum ter kanadski premier Mark Carney kot predstavnika držav sogostiteljic prvenstva, kakor tudi španski kralj Filip VI., s katerim so se španski nogometaši navdušeno objemali.

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