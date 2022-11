Infantino: Zavedam se izzivov in težav, a osredotočimo se na nogomet

Mednarodna nogometna zveza Fifa je poslala pismo vsem udeleženkam svetovnega prvenstva v Katarju, ki se bo začelo 20. novembra. V njem udeležence poziva k temu, da se osredotočijo na nogomet in naj ne dopustijo, da bi se vključili v ideološke ali politične bitke.

»Prosimo vas, osredotočimo se na nogomet! Vemo, da nogomet ni v nekem vakuumu, in se zavedamo številnih izzivov in težav politične narave, ki so na svetu. No, prosimo vas, da ne dopustite, da bo nogomet vpleten v obstoječo ideološko in politično borbo,« so pri Fifi navedli v pismu, pod katerega sta se podpisala predsednik Gianni Infantino in generalna sekretarka Fatma Samoura. Pri Fifi niso reagirali na vprašanje Reutersa o verodostojnosti informacije, ki jo je objavil Sky News, vendar so iz avstralske nogometne zveze potrdili, da so prejeli pismo krovne organizacije, a niso razkrili podrobnosti.

Fifa se je odzvala na številne proteste

Fifino pismo je, tako piše hrvaška tiskovna agencija Hina, reakcija na številne proteste v zadnjih tednih, ki so se videli in slišali v številnih državah, katerih reprezentance bodo sodelovale na SP 2022 v Katarju in se nanašajo na tematike, kot so pravice skupnosti LGBTIQ v tej arabski državi ter odnosi s tujimi delavci, od katerih so mnogi sodelovali v gradnji infrastrukture, potrebne za organizacijo SP.

Gianni Infantino in Fatma Samoura FOTO: Shane Wenzlick/Reuters

Iz Avstralije so prejšnji teden prišle kritike na račun katarskega odnosa do človekovih pravic in istospolnih zvez. Danska nogometna zveza je najavila, da bodo njihovi reprezentanti na SP potovali brez družinskih članov v znak protesta zoper način, na katerega se v Katarju lotevajo človekovih pravic.

Organizatorji svetovnega prvenstva so izrazili dobrodošlico vsem, ne glede na poreklo ali spolno usmerjenost, a so opozorili na neprimernost izkazovanja ljubezni v javnem prostoru. Katar je priznal, da v njihovi zakonodaji obstajajo določene izjeme, vendar da jim je organizacija SP pomagala k napredku glede pravic delavcev.

Niti en človek, niti en narod ni 'boljši' od drugega

»V Fifi spoštujemo vsa mišljenja in stališča brez dajanja moralnih lekcij preostanku sveta. Ena od največjih moči sveta je v njegovi raznolikosti. Če ima vključevanje nek pomen, potem je to spoštovanje različnosti. Niti en človek, niti en narod ni 'boljši' od drugega. Ta princip je temelj medsebojnega spoštovanja in družbe brez diskriminacije. To je hkrati tudi ena temeljnih vrednot nogometa. Spomnimo se tega in dopustimo nogometu, da bo v središču pozornosti,« so po navedbah Sky Newsa pri Fifi zapisali v pismu.