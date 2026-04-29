Infantino želel čez rdečo luč, Kanadčani to zavrnili

Manj kot dva meseca pred začetkom letošnjega športnega vrhunca, svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi, je vznemiril Kanadčane predsednik Fife Gianni Infantino. Prvi mož Fife je tik pred svetovnim nogometnim prvenstvom dvignil precej prahu v Vancouvru, ki je prizorišče kongresa Fife.

Kanadska televizija Global BC poroča, da je Infantino pred 76. kongresom v Vancouvru zahteval izjemno visoko stopnjo varovanja – tako imenovano stopnjo 4, kakršno uživajo svetovni voditelji, med njimi tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump.

Tudi vožnja skozi rdečo luč

Gre za varnostni protokol, ki vključuje posebne prometne privilegije, kot so vožnja skozi rdečo luč in začasno ustavljanje prometa za druge udeležence. Vendar pa je policija v Vancouvru takšno zahtevo zavrnila.

Županja Mexico Cityja Clara Brugada in Gianni Infantino. FOTO: Reuters

Mestne oblasti so poudarile, da si prizadevajo za »primeren in uravnotežen prevoz«, skladen s prakso organizacije velikih mednarodnih dogodkov, brez pretiranih varnostnih ukrepov. Dogajanje prihaja v času zaostrenih odnosov med Fifo in Kanado.

Kot poroča Radio Canada, je Fifa gostiteljici postavila zelo visoke zahteve glede organizacije svetovnega prvenstva 2026 – od varnosti in logistike do davčnih olajšav. Skupni stroški naj bi se gibali med eno in dvema milijardama dolarjev. Na ozemlju Kanade bo odigranih 13 tekem, razdeljenih med Toronto in Vancouver.