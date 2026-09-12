Infantinov glasni zaveznik pod hudimi očitki: kam je izginilo pol milijona?

Nekdanji kamerunski nogometni zvezdnik Samuel Eto'o, v zadnjih tednih eden od najglasnejših podpornikov predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, se je zdaj tudi sam znašel pod hudimi očitki.

Sedanji predsednik Kamerunske nogometne zveze (Fecafoot) se bo namreč moral zagovarjati zaradi 567.570 evrov, ki jih je Ruska nogometna zveza po prijateljski tekmi s Kamerunom leta 2023 nakazala na bančni račun, odprt na njegovo ime v Katarju.

Po dokumentih, o katerih poročajo britanski mediji, je šlo za dve nakazili v višini 455.056 in 112.514 evrov. Guibai Gatama, nekdanji član izvršnega odbora kamerunske zveze, trdi, da skoraj tri leta pozneje še vedno ni mogoče najti računovodskih dokazov, ki bi pokazali, da je denar pozneje dejansko končal na računu zveze.

Primer naj bi nekdanji funkcionarji Fecafoota že pred več kot letom dni prijavili Fifinemu etičnemu odboru, vendar po njihovih besedah vse od takrat niso prejeli informacij o morebitnem postopku.

»Infantino je spremenil nogomet«

Zgodba dobiva dodatno težo zaradi Eto'ovega tesnega odnosa z Infantinom. Nekdanji napadalec Barcelone in Interja je prav v zadnjih tednih javno stopil v bran predsedniku Fife, ki se pred volitvami leta 2027 spopada z vse večjim nasprotovanjem.

»Predsednik Gianni Infantino je spremenil nogomet. Majhnim narodom je dal priložnost, da sodelujejo na najprestižnejšem turnirju – svetovnem prvenstvu. Pomagal je naši celini in našim zvezam, da so se razvijale veliko hitreje, in to moramo priznati. Podpreti bi ga morali za vse, kar je dosegel,« je dejal Eto'o.

Posebej je izpostavil razširitev svetovnega prvenstva na 48 reprezentanc, s katero je Afrika na letošnjem mundialu dobila devet neposrednih mest namesto petih, kolikor jih je imela leta 2022.

Eto'o je kritike na račun Infantina povezoval tudi s prihajajočimi predsedniškimi volitvami in poudaril, da po njegovem mnenju predsednik Fife ni storil ničesar narobe.

Očitki tudi na račun Fife

Prav zato nekdanji funkcionarji kamerunske zveze zdaj postavljajo vprašanja tudi o odzivu Fife. Menijo, da bi lahko Eto'ova bližina Infantinu pojasnila, zakaj po njihovih prijavah niso dobili informacij o morebitnem postopku.

Fifa takšne namige zavrača in poudarja, da je nadzor nad njenim delovanjem sicer legitimen in potreben, vendar po njenem mnenju ni sprejemljivo, da se pri tem proti Infantinu širijo neutemeljene obtožbe. Predsednik Fife namreč nima vpliva na delo neodvisnih etičnih organov.

Eto'o se je na očitke medtem odzval prek družbenih omrežij. Nekdanji nogometni zvezdnik trdi, da je postal tarča »usklajene ofenzive«, ki naj bi se začela po njegovih javnih nastopih v bran interesom afriškega nogometa in podpori Infantinu. Sam meni, da ni naključje, da so se podobni očitki v več medijih pojavili skoraj istočasno. Po doslej objavljenih informacijah pa še ni razjasnil celotnega ozadja 567.570 evrov.

Primer prihaja v občutljivem trenutku za Infantina. Po propadu njegovega načrta, po katerem bi del komercialnih pravic Fifinih tekmovanj odprli zasebnim vlagateljem, mu je podporo za kandidaturo na prihajajočih predsedniških volitvah odreklo več evropskih zvez, med njimi v zadnjih dneh tudi Francija.

Čeprav Švicar predvsem zunaj Evrope še vedno uživa močno podporo, je v času vse glasnejšega nasprotovanja vsak javni zaveznik še toliko pomembnejši.