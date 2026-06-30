Infantinovo ugajanje Trumpu gre v nos evropskim poslancem

Med vročico svetovnega prvenstva v nogometu se je vodstvo Fife znašlo pod novim pritiskom zaradi posebne nagrade za mir, ki jo je predsednik krovne nogometne zveze Gianni Infantino konec leta 2025 premierno podelil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Po poročanju francoskega časnika Le Monde je približno petdeset evropskih poslancev v ponedeljek na predsednika Fife, generalnega sekretarja in Fifino etično komisijo naslovilo pismo, v katerem zahtevajo hitro in pregledno preiskavo okoliščin podelitve. Pobudo naj bi vodili irski poslanec Barry Andrews, Nizozemka Lara Wolters in Danec Niels Fuglsang.

Trump je prvo Fifino nagrado miru prejel 5. decembra 2025 v Washingtonu, ob robu žreba skupin za svetovno prvenstvo 2026. Infantino je takrat odločitev utemeljil s Trumpovimi prizadevanji za mir, Fifa pa je sporočila, da bo nagrado podeljevala vsako leto.

A odločitev je hitro sprožila vprašanja o politični nevtralnosti, h kateri je zavezana Fifa, in o tem, kako je bil projekt sploh pripravljen. Le Monde poroča, da naj bi bilo v pripravo nagrade vključenih manj kot deset uslužbencev Fife, širše vodstvo oziroma svet Fife pa naj o tem pred podelitvijo sploh ne bi bil obveščen.

Veliko vprašanje je, če bodo v prihodnje nagrado za mir sploh še podeljevali. Lanska je bila odgovor na neuspelo kandidaturo Trumpa za Nobelovo nagrado za mir. Foto Amber Searls/Reuters

Evropski poslanci zato od etične komisije zahtevajo pojasnila o vlogi Infantina, financiranju projekta in postopkih odločanja. Opozarjajo, da lahko nepreglednost pri takšnih odločitvah škoduje ugledu Fife, še posebej v času, ko je svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki v polnem teku.

Polemika se navezuje tudi na predhodno pritožbo britanske nevladne organizacije FairSquare, ki je Infantina prijavila Fifini etični komisiji zaradi domnevne kršitve načela politične nevtralnosti. Podobne pomisleke je izrazila tudi norveška nogometna zveza.

Fifa se na nove zahteve evropskih poslancev za zdaj ni podrobno odzvala. Infantino je sicer v zadnjih dneh potrdil, da bo Trump sodeloval tudi pri podelitvi pokala zmagovalcu svetovnega prvenstva, kar je dodatno okrepilo razpravo o razmerju med predsednikom Fife in ameriškim predsednikom. V zadnjem letu je bil Infantino na obisku pri Trumpu večkrat kot katerikoli evropski voditelj države.