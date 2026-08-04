Infantinu hrbet obrnila še Srbija: Fifa potrebuje novo vodstvo

Domino učinek se nadaljuje. Tudi Nogometna zveza Srbije (FSS) je umaknila podporo Gianniju Infantinu za nov mandat na čelu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), v ostrem sporočilu pa tako rekoč pozvala k zamenjavi njenega vodstva.

Pred Srbijo so Infantinu podporo odrekle že zveze Walesa, Finske in Švedske, enako naj bi storila tudi angleška nogometna zveza. Vse več evropskih držav se tako postavlja na stran Uefe, ki je po propadu spornega projekta Fifa Forward Enterprise (FFE) sporočila, da je izgubila zaupanje v vodstvo svetovne nogometne zveze.

V 70 dneh od podpore do ostre kritike

Preobrat Srbije je še posebej pomenljiv. FSS je Infantinu še 25. maja pisno zagotovila podporo, zdaj, le 70 dni pozneje, pa jo je preklicala. V Beogradu so ocenili, da so dogodki v zadnjem obdobju resno škodovali ugledu Fife in njenega predsednika, zato je bil umik podpore »edina logična in razumna odločitev«.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednik Nogometne zveze Srbije Dragan Džajić v Beogradu pred tekmo med Srbijo in Bolgarijo. FOTO: FSS

»Nogometna zveza Srbije meni, da mora prihodnost svetovnega nogometa temeljiti na preglednosti, dialogu, medsebojnem spoštovanju in partnerstvu med vsemi konfederacijami in nacionalnimi zvezami. Prepričani smo, da nobena odločitev strateškega pomena za prihodnost nogometa ne sme biti sprejeta brez širokega soglasja in odprtih posvetovanj z vsemi pomembnimi deležniki,« so zapisali pri FSS.

Srbska zveza je poudarila, da ostaja zavezana sodelovanju s Fifo, Uefo in drugimi nacionalnimi zvezami, zaključek njenega sporočila pa je bil nedvoumen. Svetovni nogomet po njenem mnenju potrebuje »novo zaupanje, nov pristop in vodstvo, ki bo prispevalo k obnovi dialoga, enotnosti in verodostojnosti mednarodnih nogometnih institucij«.

Iz formalnosti v odprt boj za oblast

Infantino je bil za predsednika Fife prvič izvoljen leta 2016, nato pa je v letih 2019 in 2023 brez protikandidata dobil nova mandata. Aprila je napovedal, da se bo potegoval še za četrtega, ki bi trajal od leta 2027 do 2031.

Še pred nekaj tedni se je njegova ponovna izvolitev zdela skorajda formalnost. Po polomu projekta FFE in začetku umikanja podpore nacionalnih zvez pa se je njegov položaj močno zamajal, v javnosti se tako že pojavljajo tudi imena morebitnih protikandidatov. Glasovanje bo 18. marca prihodnje leto v Maroku, kandidati morajo biti predlagani do 18. novembra.