Interjeva edina priložnost je v tem, da je finale le ena tekma

V nadaljevanju preberite:

Tako izrazitega favorita v finalih lige prvakov že dolgo ni bilo. Toda je angleški prvak pod taktirko Pepa Guardiola res toliko boljši, kot je izzivalec Inter? Tudi milanski črno-modri imajo veliko posameznikov najvišjega razreda, imajo tudi srčnost in taktično modrost. A le malokdo si upa napovedati njihovo zmagoslavje. Nekdanji slovenski reprezentanti in selektor so razkrili svoja mnenja o možnostih tekmecev v sobotnem zadnjem dejanju evropske klubske sezone.