Interju deset milijonov evrov za enotedenski napis

Nogometaši Interja odštevajo zadnje dneve do letošnjega finala Uefne lige prvakov, vodstvo milanskega kluba pa išče dodatne vire zaslužka. Potem ko so prekinili pogodbo s pokroviteljem majice, podjetjem DigitalBits, ker slednje ni izpolnjevalo svojih obveznosti, so Milančani hitro našli zamenjavo za upehanega predstavnika kripto industrije.

Inter bo namreč na zadnjih dveh tekmah sezone – gre za nedeljsko tekmo v Torinu, ki je pripadla Interju, za katerega je branil tudi Samir Handanović, in finale lige prvakov v Istanbulu – na majicah nosil napis podjetja Paramount+, ki je nedavno vstopilo tudi na italijanski trg. Američani bodo za tovrstno reklamo odšteli Italijanom 10 milijonov evrov.

Inter bo po tekmi z Manchester Cityjem izbiral tudi novega pokrovitelja majice za naslednjih nekaj sezon. Po informacijah iz Italije se za prestižni položaj na črno-modri majici bori več podjetij – to so Turkish Airlines, LeoVegas, Binance in Hisense. Inter zahteva od novega pokrovitelja majice najmanj 30 milijonov evrov na sezono.