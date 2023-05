Simone Inzaghi kot Jose Mourinho, Lautaro Martinez kot Diego Milito

V nadaljevanju preberite:

V pričakovanju prve povratne tekme v letošnjem polfinalu lige prvakov je nekdanji italijanski as Antonio Cassano, ki je igral za oba milanska velikana, dejal, da bi imel Milan možnosti za napredovanje le, če bi Inter nastopil s sedmimi nogometaši ali z mladinsko ekipo. Na igrišču stvari niso bile tako dramatične, toda črno-modri so zmagali še enkrat in si s skupnim izidom 3:0 prislužili nastop v velikem finalu 10. junija. V njem bodo s kapetanom Samirjem Handanovićem na čelu (in klopi) nastopili prvič po letu 2010, ko jih je vodil Jose Mourinho, gole pa zabijal Diego Milito.

Letošnja Interjeva pot do Istanbula ni bila preprosta, kaj vse je prebrodil in kaj je bila po mnenju mnogih prelomnica? Kdo je bil pred Simonejem Inzaghijem zadnji italijanski trener, ki je popeljal Inter v finale LP? Kaj so klubski šefi prosili svojega stratega ob prihodu? Lautaro Martinez se bo SP ni odločil za operacijo, mu je zdaj žal? Kaj o polfinalu menita legendi Interja in Milana, Javier Zanetti in Paolo Maldini?