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Nogomet

Iran in Egipt zavrnjena, islamski derbi bo »mavričen«

Politični pritisk obeh reprezentanc zaradi lokalnih dogodkov ob dnevu ponosa je naletel na gluha ušesa krovne nogometne zveze in lokalnih oblasti.
Mavrične zastave na stadionu v Seattlu in v okolici bodo dovoljene. FOTO: Andrej Isaković/AFP
Galerija
Mavrične zastave na stadionu v Seattlu in v okolici bodo dovoljene. FOTO: Andrej Isaković/AFP
G. N.
25. 6. 2026 | 22:00
25. 6. 2026 | 22:00
2:02
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Svetovna nogometna zveza (Fifa) je bila pred sobotnim »islamskim« derbijem skupine G med Egiptom in Iranom v skušnjavi. Seattle, kjer se bosta pomerili reprezentanci, bo prav ta konec tedna v znaku »tedna ponosa« (Pride Weekend). Oba tabora sta od Fife zahtevali posredovanje pri mestnih oblasteh, da prepove družbene manifestacije na stadionu in v okolici povezane s homoseksualnostjo in oglaševanje skupnosti LGTBI. Toda politični pritisk obeh reprezentanc zaradi lokalnih dogodkov ob dnevu ponosa je tako naletel na gluha ušesa krovne zveze in lokalnih oblasti. Fifa ni prepovedala vnosa mavričnih zastav na stadion Lumen Field.​

Odločitev lokalnega organizacijskega odbora v Seattlu, da sobotno nogometno tekmo vključi v uradni program mestnega »konca tedna ponosa«, je sicer sprožila oster diplomatski in administrativni odpor obeh nogometnih zvez. Tako v Egiptu kot v Iranu velja stroga zakonodaja proti homoseksualnosti, zato sta zvezi od Fife zahtevali prepoved tovrstnih družbenih manifestacij na stadionu.

Egiptovska nogometna zveza je v uradnem sporočilu »kategorično zavrnila vsakršne aktivnosti, ki med tekmo promovirajo skupnost LGTBI«, in opozorila, da bi takšne poteze lahko »izzvale versko in kulturno nestrpnost med navijači na tribunah«. Podobno ostri so bili v iranskem taboru, kjer so lokalno poimenovanje dogodka kot »tekma ponosa« označili za »neracionalno potezo, ki favorizira določeno interesno skupino«.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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