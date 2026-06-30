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Nogomet

Iran izpadel iz SP, minister za domovinsko varnost ZDA: Kar zaplesalo se mi je

Minister je ob tem zatrdil, da je skoraj polovica iranskega neigralnega štaba članov Iranske revolucionarne garde.
Iranska nogometna zveza je vložila tudi pritožbo zaradi načina, kako je gostiteljica obravnavala iranske reprezentante. FOTO: Troy Wayrynen/Reuters
Galerija
Iranska nogometna zveza je vložila tudi pritožbo zaradi načina, kako je gostiteljica obravnavala iranske reprezentante. FOTO: Troy Wayrynen/Reuters
L. Š., STA
30. 6. 2026 | 14:28
2:51
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Ameriški minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je na sestanku z novinarji glede varnosti na svetovnem prvenstvu v nogometu dejal, da je vesel, da Irana ni več na mundialu, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Iran je z mundiala izpadel po skupinskem delu v sicer precej nesrečnih okoliščinah. Na zadnji tekmi skupinskega dela proti Egiptu so v sodnikovem dodatku dosegli gol za napredovanje, ki pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Iran je sicer na zadnji tekmi skupinskega dela proti Egiptu v sodnikovem dodatku dosegel gol za napredovanje, ki pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Iran je sicer na zadnji tekmi skupinskega dela proti Egiptu v sodnikovem dodatku dosegel gol za napredovanje, ki pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. FOTO: Matthew Childs/Reuters

»Vesel sem, da so končali turnir in da se ne vračajo,« je novinarjem dejal Mullin. »Zelo sem bil srečen, ko sem lahko preklical njihove vize in sem jim rekel, da lahko zdaj zapustijo ZDA. Kar zapelo se mi je in celo zaplesalo,« je nazorno dejal.

Udeležba Irana na prvenstvu je bila v luči izraelsko-ameriške vojne proti islamski republiki nekaj časa pod vprašajem. Po tednih usklajevanja se je reprezentanca udeležila turnirja, svojo pripravljalno bazo je preselila iz Arizone v mehiško Tijuano.

Markwayne Mullin na zaslišanju za ministra. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters
Markwayne Mullin na zaslišanju za ministra. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters

Za potrebe tekem so Iranci nato potovali v ZDA. Pri tem so imeli strogo omejitev glede časa bivanja, zaradi česar so večkrat potarnali, iranska nogometna zveza pa je vložila tudi pritožbo zaradi načina, kako je gostiteljica obravnavala z reprezentanti.

Mullin je glede vračanja v Tijuano po odigranih tekmah dejal, da je šlo za dogovor s Mednarodno nogometno zvezo Fifo. »Ko je bilo tekme konec, smo jih pustili, da se vrnejo v hotel v svojo bazo. Tam jim je gotovo bolj udobno. To je bil del dogovora, ki smo ga dosegli s Fifo pred začetkom prvenstva,« je pojasnil.

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Zatrdil je še, da je skoraj polovica iranskega neigralnega štaba članov Iranske revolucionarne garde.

DPA je zaprosila Fifo in iransko zvezo za odziv, a odgovorov še ni prejela.

Iran je sicer izpadel po treh remijih v skupinskem delu. Na zadnji tekmi skupinskega dela proti Egiptu so v sodnikovem dodatku dosegli gol, ki pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

S tremi točkami so kljub temu bili v igri za napredovanje kot ena izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih ekip, a so zaradi razpleta na tekmi Avstrije in Alžirije, na kateri so Avstrijci izenačili v zadnjih minutah, na koncu izpadli.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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