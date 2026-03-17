  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Iran načrtuje, da bi na mundialu igral v Mehiki

Iransko veleposlaništvo v Mehiki in prvi mož nogometne zveze potrdila pogovore s Svetovno nogometno zvezo o tem, da bi Iran tekme skupine G igrali v Mehiki.
Iranska nogometna reprezentanca bi lahko svoje tekme na mundialu igrala v Mehiki. FOTO: Wana News Agency Via Reuters
Galerija
G. N.
17. 3. 2026 | 08:03
2:07
A+A-

Nastop iranske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki je še v zraku, toda vodilni možje iranskega nogometa snujejo načrt, kako bi Iran igral na mundialu in se izognil ZDA. Iranska nogometna zveza je v stikih s Svetovno nogometno zvezo (Fifa), je razkrilo iransko veleposlaništvo v Mehiki. Načrt je, da bi Iran tekme skupine G igral v Mehiki.

Veleposlaništvo je poudarilo, da Združene države Amerike ne sodelujejo pri vprašanju vizumov. »Zanima nas udeležba na svetovnem prvenstvu, vendar ameriška vlada ne zagotavlja potrebne logistične ali administrativne podpore,« so zapisali na svoji spletni strani (mexico.mfa.gov.ir). Iranski veleposlanik v Mehiki Abolfazl Psedniddeh je Fifi predlagal, da se iranske tekme na turnirju preselijo iz Združenih držav Amerike v Mehiko.

Psedniddeh je še ogrel srca Mehičanov. »Mehiško ljudstvo imamo zelo radi in za nas je najboljša možnost, da se naše tekme igrajo v Mehiki,« je povedal in zatrdil, da potem, ko je »korumpirana vlada ubila našega voditelja«, ni več pogojev, ki bi nam omogočili sodelovanje na svetovnem prvenstvu.

Medtem je pogovore s Fifa potrdil tudi predsednik Nogometne zveze Irana (FFIRI) Mehdija Taja – »Pogajamo se s Fifa, da bi iranske tekme svetovnega prvenstva potekale v Mehiki.«

Znano je tudi stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa. »Iranska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu dobrodošla, vendar se mi res ne zdi primerno, da bi bila tam zaradi lastne varnosti,« je zapisal na družbenem omrežju Truth.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Kljub vojni se niso odrekli mundialu

Iz Azijske nogometne zveze so sporočili, da bo Iran nastopil na letošnjem SP v nogometu v Severni Ameriki.
16. 3. 2026 | 09:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Iranska kapetanka si je premislila

Iranski državni mediji odločitev Zahre Ganbari slavijo kot domoljubno potezo.
15. 3. 2026 | 18:13
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Predvolilna afera s prisluhi

Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhiktektov genocida v Gazi

Letala iz Tel Aviva, agenti izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube na sedežu SDS in njihovi posnetki pretresajo kampanjo.
Uroš Esih 16. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odzivi na razkritje

SDS: Black Cubu bi morali postaviti spomenik

Knovs na Sovi in policiji preverja domnevno vpletanje Black Cuba v volitve.
16. 3. 2026 | 13:33
Preberite več
Premium
Nedelo
Anamaria Goltes in Luka Dončić

Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Več iz teme

IranMehikaFifasvetovno prvenstvo v nogometuZDADonald Trump

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Premium
Novice  |  Črna kronika
Sojenje

Pričanje preprečili zastrupljeni lignji

Nikakor ne morejo treh prič hkrati spraviti na sodišče.
Jure Predanič 17. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Primerjalnik stališč

Katere stranke bi poskrbele za boljšo zaščito živali in katere bi jo oslabile

Društvo AETP je politične stranke soočilo z osmimi zavezami za večjo zaščito živali. Štirim strankam je dalo najvišjo oceno.
Maja Prijatelj Videmšek 17. 3. 2026 | 07:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: Evropa obrnila hrbet Trumpu: ne bo varovala Hormuške ožine

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
17. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve

Na 98 voliščih se začenja predčasno glasovanje

Splošno glasovanje, na katerem bodo volivci že desetič v zgodovini samostojne države odločali o prihodnji sestavi parlamenta, bo v nedeljo, 22. marca.
17. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Primerjalnik stališč

Katere stranke bi poskrbele za boljšo zaščito živali in katere bi jo oslabile

Društvo AETP je politične stranke soočilo z osmimi zavezami za večjo zaščito živali. Štirim strankam je dalo najvišjo oceno.
Maja Prijatelj Videmšek 17. 3. 2026 | 07:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: Evropa obrnila hrbet Trumpu: ne bo varovala Hormuške ožine

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
17. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve

Na 98 voliščih se začenja predčasno glasovanje

Splošno glasovanje, na katerem bodo volivci že desetič v zgodovini samostojne države odločali o prihodnji sestavi parlamenta, bo v nedeljo, 22. marca.
17. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
LUŠTICA

Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, Kragujevac vas čaka.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo