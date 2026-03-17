Iran načrtuje, da bi na mundialu igral v Mehiki

Nastop iranske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki je še v zraku, toda vodilni možje iranskega nogometa snujejo načrt, kako bi Iran igral na mundialu in se izognil ZDA. Iranska nogometna zveza je v stikih s Svetovno nogometno zvezo (Fifa), je razkrilo iransko veleposlaništvo v Mehiki. Načrt je, da bi Iran tekme skupine G igral v Mehiki.

Veleposlaništvo je poudarilo, da Združene države Amerike ne sodelujejo pri vprašanju vizumov. »Zanima nas udeležba na svetovnem prvenstvu, vendar ameriška vlada ne zagotavlja potrebne logistične ali administrativne podpore,« so zapisali na svoji spletni strani (mexico.mfa.gov.ir). Iranski veleposlanik v Mehiki Abolfazl Psedniddeh je Fifi predlagal, da se iranske tekme na turnirju preselijo iz Združenih držav Amerike v Mehiko.

Psedniddeh je še ogrel srca Mehičanov. »Mehiško ljudstvo imamo zelo radi in za nas je najboljša možnost, da se naše tekme igrajo v Mehiki,« je povedal in zatrdil, da potem, ko je »korumpirana vlada ubila našega voditelja«, ni več pogojev, ki bi nam omogočili sodelovanje na svetovnem prvenstvu.

Medtem je pogovore s Fifa potrdil tudi predsednik Nogometne zveze Irana (FFIRI) Mehdija Taja – »Pogajamo se s Fifa, da bi iranske tekme svetovnega prvenstva potekale v Mehiki.«

Znano je tudi stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa. »Iranska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu dobrodošla, vendar se mi res ne zdi primerno, da bi bila tam zaradi lastne varnosti,« je zapisal na družbenem omrežju Truth.