Iran si sam zapira vrata svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki

Iran je v četrtek napovedal, da njihove športne ekipe ne bodo nastopale na tekmovanjih v »sovražnih državah«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Država je odločitev sprejela tik pred odhodom enega od iranskih klubov na tekmo v Savdsko Arabijo s tekmecem iz Združenih arabskih emiratov.

V Iranu po napadih ZDA in Izraela na Iran, ki so se začeli 28. februarja, divja vojna, ki se je razširila po Bližnjem vzhodu.

Iransko ministrstvo za šport in mladino je v zvezi s tem sporočilo, da je nastop reprezentanc in klubov v državah, ki veljajo za sovražne in ne morejo zagotoviti varnosti iranskih športnikov in članov ekip, prepovedan do nadaljnjega agencijo Isna povzema AFP.

V zvezi s tekmo v Savdski Arabiji med iranskim Tractorjem in Al Ahlijem, ki bi se morala pomeriti v azijski različici lige prvakov, v Iranu zahtevajo, da Azijska nogometna zveza tekmo prestavi na kasnejši termin.

Glavno vprašanje pa je, kaj ta ukrep pomeni za poletno nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Iran se je namreč uvrstil na SP, tekme skupinskega dela z Novo Zelandijo, Belgijo in Egiptom pa naj bi bile prav v ZDA.