Ganljiva poteza nogometašev Irana

Iranski nogometaši so po nedeljski tekmi z Belgijo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v slačilnici pustili sporočilo, v katerem so se Los Angelesu zahvalili za gostiteljstvo.

Iranci, ki so z Belgijo igrali 0:0, so imeli pred in med prvenstvom zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu obilico težav. Med drugim so imeli omejitve že pri prvi tekmi v Los Angelesu, ko so pred remijem z 2:2 proti Novi Zelandiji iz svoje baze v Mehiki lahko šli manj kot en dan pred začetkom tekme, po obračunu pa so se morali takoj vrniti v Tijuano.

Sporočilo Irana. FOTO: AFP

Selektor Irana Amir Ghalenoei je takrat dejal, da je njegova reprezentanca najbolj zatirana na SP. Po nedeljski tekmi pa je dodal, da je zaradi vojne v Iranu in težav z vizumi njegova vrsta na SP prišla v najslabši možni pripravljenosti. Kljub temu je Iran po dveh krogih pri dveh točkah in ima priložnost prvič se prebiti v izločilne boje, ko se bo v soboto v Seattlu pomeril z Egiptom.

»V Los Angeles smo prišli s ponosom, tekmovali smo s častjo, odhajamo z dostojanstvom,« so v sporočilu po tekmi z Belgijo zapisali Iranci in dodali: »Hvala, Los Angeles, za tvoje gostiteljstvo. In hvala vsakemu Irancu, ki je dal svoje srce, glas in dušo za Iran v teh 180 minutah. Naj mir, spoštovanje in prijateljstvo prevladajo med vsemi narodi.«

Navijači so podpirali reprezentanco Irana. FOTO: Etienne Laurent /AFP

Na tekmi je bilo sicer znova videti prepovedano staro iransko zastavo izpred islamske revolucije leta 1979. Iranski predstavniki reprezentance so dejali, da bodo v takšnih primerih zapustili igrišče, a so tako kot na prvi tekmi ostali pri nogometu.