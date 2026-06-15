Iranci prispeli na tekmo v ZDA: Tu smo, da igramo nogomet

Iranska nogometna reprezentanca je v nedeljo popoldne po lokalnem času prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po napetostih v zadnjih mesecih in tednih pred SP zaradi vojne v Iranu je prav v času, ko so v ZDA sklenili mirovni sporazum o končanju vojne, tudi na športnem področju prišlo do zadnjega koraka v odnosu iranske ekipe in igranja na ameriškem ozemlju. Politika je sicer močno zaznamovala tudi nogometni nastop Irana, saj so v ZDA zavrnili izdajo vizumov številnim članom iranske nogometne delegacije ter navijačem, ki so si želeli ogledati tekme.

Protestniki proti iranskemu režimu protestirajo pred štadionom Carson v Kaliforniji. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Avtobus z nogometaši je imel v Los Angelesu na poti na prizorišče tekme z Novo Zelandijo močno policijsko spremstvo. Pred štadionom v Carsonu, kjer so Iranci opravili trening, se je po poročanju AFP zbrala tudi manjša skupina iranskih protirežimskih protestnikov. Po napovedih naj bi se jih še precej več zbralo v ponedeljek (oziroma v noči na torek po slovenskem času) pred štadionom v Los Angelesu.

V iranski ekipi so že napovedali, da bodo prekinili igranje, če se bodo na tribunah štadiona pojavile tudi stare iranske zastave izpred leta 1979 - te so postale simbol protestov proti sedanji iranski oblasti. Selektor Irana Amir Ghalenoei je poudaril, da želijo v ekipi strogo ločevati politiko in nogomet.

»Tu smo, da igramo nogomet. Želimo igrati dober nogomet in ne dovoliti, da nas različni moteči dejavniki okrog nas zmedejo,« je dejal Ghalenoei. »Želimo predstavljati poštene ljudi Irana, bodisi v naši državi ali v diaspori. Nič nimamo s politiko, nogomet je povsem ločen od nje,« je še menil selektor.

Novinarska konferenca z iransko reprezentanco je potekala le kakšno uro po doseženem mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom, s katerim naj bi se takoj končal konflikt in tudi sprostil promet v Hormuški ožini. »Čutili smo napetosti od prvega trenutka. Na vsakem velikem tekmovanju so seveda takšne napetosti, vendar tokrat nimamo tistih lepih občutkov, ki jih ponavadi povezujemo s SP, o miru in veselju za vse navijače in vse ekipe,« pa je o za Irance precej drugačni izkušnji na SP dejal prvi zvezdnik Mehdi Taremi.

Iranci bi po prvotnih načrtih morali izmeti pripravljalno bazo med SP v ZDA, a so jo zaradi napetosti med državama nazadnje preselili v mehiško Tijuano. Zaradi tega bodo imeli še kakšen izziv več, je dejal selektor. »Nismo imeli dovolj časa za prilagajanje, morali smo se preseliti. Seveda je to vplivalo na nas, a moji igralci so zelo odločeni, da dajo vse od sebe,« poudarja iranski strateg.