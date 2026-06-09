Iranci dopotovali v Mehiko in takoj izzvali Trumpa

Iranska nogometna reprezentanca je ob prihodu v Mehiko na Svetovno prvenstvo 2026 javno izrazila protest proti Združenim državam Amerike in administraciji Donalda Trumpa. Vsi nogometaši so z letala izstopili z broškami, na katerih je bila številka 168 .

S to gesto so se poklonili 168 šolskim otrokom, ki so umrli 28. februarja letos v ameriškem raketnem napadu na dekliško osnovno šolo v iranskem mestu Minab. Preiskava je pozneje potrdila, da je šlo za katastrofalno vojaško napako ZDA, ki so nameravale zadeti bližnjo vojaško bazo. Žrtve so bile v večini mlada dekleta, dogodek pa velja za eno največjih ameriških vojaških napak v zadnjih desetletjih.

Zaradi zaostrenih odnosov in trajajočega konflikta med državama so ZDA pred prvenstvom zavrnile izdajo vizumov nekaterim članom iranskega strokovnega štaba. Kljub diplomatskemu sporu pa so iranski nogometaši nemoteno pristali v Mehiki, z nošenjem brošk pa so tvegali buren odziv ameriške politike tik pred začetkom turnirja.

Američani pa so ujezili Irance še pred njihovim prihodom v Tijuano.

»ZDA ponovno preprečujejo iranskim navijačem, da bi gledali tekme skupinskega dela reprezentance, kvoto vstopnic namenjeno Iranski nogometni zvezi so umaknile,« so razkrili pri Nogometni zvezi Irana, ki navijačem ni mogla zagotoviti nobenih vstopnic.

Iran bo prvo tekmo v skupini G na SP igral 16. t. m. v Los Angelesu proti Novi Zelandiji.