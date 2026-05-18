Iranska reprezentanca začela pot proti ZDA

Iranska nogometna reprezentanca je odpotovala v Turčijo, kjer jo čaka pripravljalna tekma pred odhodom na mundial v ZDA.
Predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Tadž je v četrtek izjavil, da predstavnikom ekipe še niso izdali vizumov. FOTO: Atta Kenare/AFP
Predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Tadž je v četrtek izjavil, da predstavnikom ekipe še niso izdali vizumov. FOTO: Atta Kenare/AFP
T. E., STA
18. 5. 2026 | 10:33
18. 5. 2026 | 10:39
Iranska nogometna reprezentanca se je iz domovine podala v Turčijo na pripravljalno tekmo, preden bo odpotovala v ZDA na svetovno prvenstvo. Tiskovna agencija Tasnim, povezana z iransko revolucionarno gardo, je namreč zapisala, da bo Iran v turški Antalyi v petek, 29. maja, odigral načrtovano tekmo pred odhodom na SP proti Gambiji.

Bo Iran na svetovnem prvenstvu zamenjala Italija?

Francoska tiskovna agencija AFP dodaja, da izbrana vrsta upa, da bo pred tem odigrala še eno pripravljalno tekmo, glavni cilj pa je vseeno izpolnitev potrebnih vlog za vizume za vstop v ZDA v luči napetih odnosov med Teheranom in Washingtonom. Predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Tadž je v četrtek izjavil, da predstavnikom ekipe še niso izdali vizumov, medtem ko Teheran išče dodatna zagotovila za rešitev položaja, dodaja AFP.

Kljub negotovem geopolitičnem položaju pa bo iranska izbrana vrsta, ki jo sestavlja 22 igralcev in strokovni štab, kot vse kaže nato iz Turčije odpotovala v ZDA, kjer jo v skupini G med 16. in 27. junijem v Los Angelesu in Seattlu čakajo dvoboji proti Novi Zelandiji, Belgiji in Egiptu.

Trump grozi, da »ura tiktaka«, v Teheranu medtem oborožujejo civiliste

Iranska nogometna reprezentanca se je iz domovine podala v Turčijo. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters
Iranska nogometna reprezentanca se je iz domovine podala v Turčijo. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Vodilni možje iranske zveze so se v Istanbulu pred dnevi srečali z generalnim sekretarjem Fife Mattiasom Grafströmom ter nekaterimi drugimi visokimi predstavniki Fife ter po »pozitivnem sestanku« naznanili nastop na SP. Po več mesecih negotovosti zaradi ameriške vojaške operacije ZDA Iranu se tako zdi, da bo azijska reprezentanca vendarle nastopila na SP.

Svetovno prvenstvo bo v ZDA, Mehiki in Kanadi na sporedu med 11. junijem in 19. julijem.

