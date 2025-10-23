Irci vse vedo o Celjanih, a ne vedo, koliko golov bo zabil Franko Kovačević

V nadaljevanju preberite:

Dobro leto po kvalifikacijski zaušnici za uvrstitev v evropsko ligo se Celjanom ponuja priložnost za oddolžitev. V Dublinu bodo nocoj (21.00) proti Shamrock Rovers odigrali drugo tekmo v konferenčni ligi 2025/26. Lanski poraz in selitev v kvalifikacije za konferenčno ligo sta za Celjane pomenila evropsko prelomnico.

Celjski trener Albert Riera je v svojem samozavestnem slogu že določil favorita. »Smo zrelejši in izkušenejši. Ekipa je že zelo dolgo skupaj,« je ocenil najbolj želeni trener na Balkanu. Povsem natančen ni bil, Celjani bodo v začetni enajsterici imeli vsaj osem drugih igralcev kot 15. avgusta lani. Odtlej ima Španec na voljo le Žana Karničnika, Damjana Vukliševića in Maria Kvesića, vsi drugi so novinci, ki pa so se tako dobro ujeli v Rierovo nogometno filozofijo, da Celjani na igrišču delujejo kot »ribe v vodi«.

Kako se bodo Celjani lotili tekmeca, ki je neugoden, in natanko dobro ve, s kom se bo meril? »Vse bo odvisno od nas,« med drugim zatrjuje Španec.