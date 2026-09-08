Irec dobiva prednost pred Vipotnikom, trener verjame v Slovenca

Slovenski napadalec Žan Vipotnik je lani blestel za Swansea City, to sezono pa je v udarni enajsterici začel le tekmo s Stokom. Na preostalih petih dvobojih je dal trener Vitor Matos prednost irskemu reprezentantu Adamu Idahu, ki se je podpisal pod dva zadetka in prispeval še podajo. Irec se je valižanskemu klubu za odškodnino v višini šest milijonov funtov brez bonusov pridružil lani, a je decembra staknil poškodbo, zaradi katere se na zelenice ni vrnil vse do aprila.

Labodi so z enajstimi točkami po petih obračunih v drugi angleški ligi na prvem mestu, danes pa jih čaka gostovanje pri Southamptonu (19. mesto). Pred dvobojem pa Matos ostaja miren glede forme 24-letnega Konjičana, ki je v tej sezoni prispeval eno asistenco. »Mislim, da če kdo ve, kako zadeti gole, je to prav on, zato menim, da je to le vprašanje zadetkov,« je prepričan portugalski strateg.

Za prestop najboljšega strelca championshipa v lanski sezoni se je poleti zanimalo več klubov, med njimi tudi angleški prvoligaš Hull City Adžuna Ilidžalija. Tigri so zanj ponudili deset milijonov funtov, a je Swansea ponudbo zavrnil, saj so Valižani po pisanju Sky Sports News zahtevali vsaj 20 milijonov funtov.

Pred preizkušnjo na južni angleški obali so novinarji Matosa vprašali, ali se bo na tej tekmi Vipotnik vrnil v začetno postavo. »Moramo videti, kaj je najbolje za ekipo,« je odgovoril. »Poleg golov veliko prispeva tudi na drugih področjih igre. Mislim, da je proti Wrexhamu vstopil na igrišče res oster in s pravo miselnostjo, boril se je v dvobojih, boril se je za prvo in drugo žogo ter poskušal priti v kazenski prostor, da bi izkoristil priložnost. Poleg tega je pomagal pri gradnji igre. Torej, vse to se že kaže – zdaj je le še vprašanje zadetkov, in zagotovo bo zadel.«

Dvoboj je na sporedu drevi ob 20.45.