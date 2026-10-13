Išče se Carrickov naslednik, Šeško favorita dobro pozna

Pri Manchester Unitedu se je sezona komaj dobro začela, a se je Old Trafford že znašel v znanem položaju: rezultati pešajo, potrpežljivost izginja, seznam morebitnih rešiteljev pa se daljša hitreje kot število zmag. Michael Carrick ima po šestih tekmah premier league le šest točk, kar je za klub takšnega formata zelo slab začetek. Zadnji udarec Carrickovi avtoriteti je bil remi s Tottenhamom na Old Traffordu. United se je po reprezentančnem premoru vrnil z domačo tekmo proti zadnjeuvrščenemu moštvu lige, toda v prvem polčasu je bil Tottenham boljši.

Za Benjamina Šeška bi bil nov trener, ki ga omenjajo, lahko izziv in priložnost. Če bi ga prepoznal kot osrednjo konico projekta, bi slovenski reprezentant dobil jasnejši okvir, kot ga ima zdaj. Če pa bi novi trener želel drugačen profil napadalca ali hitrejšo rešitev, bi se lahko Šeško hitro znašel v znani Unitedovi megli, v kateri igralci niso nujno slabi, le nihče več natančno ne ve, v kakšni ekipi naj bi igrali. Šeško ni prišel v Anglijo zato, da bi bil del naslednje krize Manchester Uniteda, temveč zato, da bi v njej zrasel v igralca najvišje ravni. A napadalec potrebuje kontinuiteto, zaupanje in sistem, ki mu zna dostaviti žogo v prostore, kjer je nevaren.