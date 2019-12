FOTO:Iščejo slovensko reprezentanco, končna postaja Wembley

Preberite še: Od igranja igric se da zelo dobro živeti

Prvi izbor za e-nogometno reprezentanco bo danes v Ljubljani. FOTO: Mavric Pivk/Delo

NZS in Big Bang bosta strateška partnerja na področju e-nogometa. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Slovenske nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu ne bo, a morda bosta tam dva slovenska reprezentanta v e-nogometu. Gre za nov projekt Evropske nogometne zveze (Uefa), zraven pa tudi Nogometne zveze Slovenije (NZS). Zaključni turnir Uefa eEuro 2020 bo prihodnje poletje v Angliji na Wembleyju.Naša družba se spreminja. Igrišča so vse bolj prazna, najmlajši ne gledajo več niti televizije, saj skoraj vse informacije prejemajo prek medmrežja in videoiger , zatoinvse bolj spremljajo v računalniških figurah in skorajda ne več v realni podobi.Nogometni veljaki se zavedajo, da morajo mlade za spremljanje »pravega in živega« nogometa navdušiti z novimi prijemi, zato je Evropska nogometna zveza (Uefa) pripravila evropsko prvenstvo v nogometni simulaciji eFootball Pro Evolution Soccer.Na evropskem prvenstvu v e-nogometu bo prav tako nastopilo 24 reprezentanc. V posamezni izbrani vrsti bosta po dva tekmovalca, reprezentanco pa bosta zastopala v posamičnih obračunih in v igri dvojic. Starostna omejitev je 16 let, vsaka zasedba igra z reprezentanco lastne države, tekmujejo pa v najtežji stopnji igre eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Kot zagotavljajo odgovorni, to pomeni, da so vsi nogometaši v igri izenačeni, zato e-reprezentanca Francije, Španije ali Nemčije ne bo v prednosti v primerjavi s slovensko.inbodo v virtualnem svetu tako enakovredni, zato bo o naslovu evropskega e-prvaka odločala samo igralniška spretnost.»Uefa bo prvič v zgodovini organizirala evropsko prvenstvo v nogometni simulaciji. Vključenih bo 55 nogometnih zvez, ki so članice Uefe,« je povedal generalni sekretar NZS. »Verjamem, da se nam bodo preostale športne organizacije kmalu pridružile, saj je e-šport primeren način, kako na nov način pristopati do potencialnih navijačev.«NZS bo slovenska reprezentanta dobila prek izbirnih turnirjev. Prvi bo jutri v Mariboru, drugi 15. decembra v Ljubljani, zaključni turnir pa bo 21. decembra v nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju. Najboljša tekmovalca bosta nato Slovenijo zastopala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in morda bosta dovolj dobra celo za uvrstitev na EP.Poslovni partner NZS pri projektu e-nogometa je podjetje Big Bang. Izvršni direktorje predstavil nekaj številk, ki e-nogomet postavljajo v širšo globalna sliko. »E-šport je najhitreje rastoča športna kategorija na svetu, turnirje v videoigrah spremlja že več kot milijarda ljudi. Zgolj za občutek: to je dvakrat več, kot jih spremlja formulo 1,« je rekel Mesojedec. »Zgolj leta 2018 so ljudje za spremljanje e-športa porabili rekordnih 6,6 milijarde ur, vrednost panoge pa je v Sloveniji okoli 30 milijonov evrov.«In še nekaj podatkov; danes e-nogomet pozna več kot 1,57 milijarde ljudi, najmanj 30 odstotkov uporabnikov medmrežja v starostni skupini med 16. in 34. letom pa je spremljalo vsaj en turnir e-športa.