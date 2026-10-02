Iskreni selektor: Na Balkanu vedo več od drugih

Nogometna reprezentanca Srbije je na dnu. Po tretjem zaporednem porazu v ligi narodov v Münchnu, kjer je bila povsem v senci razigranih, a neučinkovitih Nemcev (posest žoge v odstotkih 74:26, streli 32:1), je v ospredje stopil selektor Veljko Paunović in z odkritostjo nalil čistega vina.

»Na Balkanu je pač tako. Ne vem, zakaj in s kakšno pravico mislimo, da vemo več od drugih. Nenehno smo v nekem kontekstu dramatičnosti in tragedije. Smo Srbija, majhna država, in potrebujemo čas za vzpostavitev sistema, ki pa ga ne morem pospešiti. Če bomo na stvari še naprej gledali le iz svoje, zelo ozke perspektive, ne bomo prišli nikamor,« je na novinarski konferenci sprožil »razsvetljenje« .

»Spremeniti moramo svoja merila. Na žalost je med nami premalo tistih, ki so delovali v tujini in tam dosegli vidne uspehe. Ko pridem sem, želim pomagati. Nogomet pa ni le odraz treningov in selektorjevih besed, ključna je mentaliteta,« je med drugim izpostavil strokovnjak, ki je nasledil Dragana Stojkovića in je pred leti mlado srbsko reprezentanco do 20 let popeljal do naslova svetovnih prvakov.

Srbija je v zahtevni skupini z Grčijo, Nizozemsko in Nemčijo trdno na zadnjem mestu.