Italija in Turčija danes dvigujeta zastor

Vsi smo azzurri! Tako vzneseno je danes zjutraj napovedala naslovnica Gazzetta dello Sport, kultnega milanskega časnika, začetek evropskega prvenstva v nogometu. In drevišnja premiera bo prav v Italiji, na priljubljenem "Olimpicu" se bo domača reprezentanca ob 21. uri pomerila s Turčijo. Sicer pa euro nestrpno pričakujejo povsod med 24 udeleženkami, zlasti pa v državah oz. mestih, ki so med prireditelji. Teh pa je tokrat 11: Rim, Sevilla, London, Glasgow, München, Amsterdam, København, Budimpešta, Bukarešta, Baku in St. Peterburg.



Za Uefo pod vodstvom Slovenca Aleksandra Čeferina je v še vedno trajajočem boju s pandemijo koronavirusa to tekmovanje nevsakdanji izziv, treba se bo prebijati skozi testiranja in tudi igrati ob podpori gledalcev, ki bo večje kot kadarkoli v zadnjem letu, odkar so tribune bolj kot ne samevale. Od prizorišča do prizorišča bo število navzočih različno, krojile ga predvsem razmere okrog pandemije v državi, za začetek bodo le v Budimpešti dovolili polno zmogljivost štadiona – torej 67.000 obiskovalcev.



Favorit prvenstva je Francija, nazadnje v Rusiji svetovni prvak, lovoriko na euru brani Francija. Prav Rim in Budimpešta sta prizorišči prvenstva v naši soseščini, med bližnjimi mesti za Slovenijo pa je vsekakor tudi München.







