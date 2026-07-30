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Nogomet

Italija je že žalovala, AC Milan: Naša legenda ni mrtva

O smrti je med drugim poročal podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, zato ne preseneča, da se je novica bliskovito razširila po športni krajini.
Franco Baresi (na jopiču desno) ima že dalj časa hujše zdravstvene težave. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
Galerija
Franco Baresi (na jopiču desno) ima že dalj časa hujše zdravstvene težave. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
L. Š.
30. 7. 2026 | 10:11
30. 7. 2026 | 10:19
1:51
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Nekateri italijanski mediji in znane osebnosti so pred kratkim poročali, da je umrl bivši igralec AC Milana Franco Baresi. O smrti Baresija je med drugim poročal podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, zato ne preseneča, da se je novica bliskovito razširila najprej po italijanski in nato po svetovni športni krajini. 

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V klubu so izjave hitro demantirali in ob tem zapisali: »Zanikamo neresnične navedbe o Francu Baresiju, ki so zaokrožile v zadnjem času. Franco prestaja težko in občutljivo obdobje, klub pa trdno stoji ob strani njemu in njegovi družini. Vse pozivamo, naj spoštujejo njihovo zasebnost in se vzdržijo širjenja popolnoma neutemeljenih informacij.«

66-letni Italijan se sicer že dalj časa spopada z zdravstvenimi težavami, zaradi česar je trenutno hospitaliziran v bolnici Humanitas v Rozzanu, nedaleč od Milana. V javnosti se je nazadnje prikazal februarja letos, ko je v sklopu zimskih olimpijskih iger prižgal olimpijsko baklo.  

Baresi je v dobrih dveh desetletjih za Milan odigral 716 obračunov, več nastopov je v klubski zgodovini zbral le Paolo Maldini. Baresi je z milanskim klubom šestkrat osvojil italijansko prvenstvo in trikrat ligo prvakov, italijanski reprezentanci pa je leta 1982 pomagal do naslova svetovnega prvaka.

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