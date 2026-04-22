Nogomet

Nov udarec za italijanski nogomet, tokrat luksuzna prostitucija

Nogometaši v Italiji naj bi za večere s spremljevalkami odšteli več kot 194.000 evrov. Eno dekle naj bi celo zanosilo. Se obeta nov škandal v serie A?
Š. R.
22. 4. 2026 | 05:00
Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Italijo, nogometno velesilo, ki se je znašla v veliki krizi, pretresa preiskava mreže domnevnega izkoriščanja prostitucije, v katero naj bi bilo vpletenih najmanj 70 nogometašev. Imena igralcev iz klubov, kot so Inter, Milan in Juventus, uradno niso razkrita,  a njihova prisotnost na spornih zabavah odpira neprijetna vprašanja, med drugimi poroča agencija Ansa.

Čeferin: Jezen in žalosten sem, da obstajajo takšni ljudje

Po ugotovitvah tožilstva sta Emanuele Buttini in Deborah Ronchi prek agencije Ma.De Milano organizirala razkošne večere v elitnih klubih in zasebnih prostorih. »Popoln paket« naj bi poleg zabave vključeval spremljevalke in tudi uporabo »smehoplina«, ki naj bi bil med nekaterimi športniki priljubljen, ker ne vpliva na dopinške teste.

Ključna priča opisuje sistem, v katerem so organizatorji pobrali najmanj polovico zaslužka, dekleta pa so morala plačevati celo najemnino za bivanje. V mreži naj bi sodelovalo okoli sto žensk, od »deklet za podobo« do tistih, ki so nudila spolne storitve. Organizacija je bila natančno razdelana – od navezovanja stikov s strankami do logistike prevozov in varovanja.

Grozljivka v Zenici odnesla tudi italijanskega trenerja Gattusa

Dogajanje se ni ustavilo niti med epidemijo covida-19, ko so zabave preselili v zasebne prostore. Prisluhi pa razkrivajo tudi osebne in občutljive posledice takšnih srečanj: eno od deklet je v pogovoru omenilo, da je zanosilo, in skušalo naknadno ugotoviti, s katerim od udeležencev naj bi spočelo otroka.

Nogometaši naj bi za večere s spremljevalkami odšteli več kot 194.000 evrov, skupni prihodki mreže pa naj bi presegli 1,2 milijona evrov, kar po oceni oblasti močno presega uradno prijavljene dohodke osumljencev. Sodišče je vsaj štiri osebe poslalo v hišni pripor zaradi suma hudodelskega združevanja, spodbujanja prostitucije in pranja denarja. Preiskava po navedbah sodnice kaže na dolgotrajen, dobro organiziran sistem, ki se je znal prilagoditi razmeram – in ustvarjati visoke dobičke.

Obeta se nov škandal v serie A, potem ko je afera »calciopoli« leta 2006 pretresla italijanski nogomet. V središču je bil tedanji direktor Luciano Moggi iz Juventusa, ki naj bi prek vpliva na sodnike in delegiranje tekem poskušal krojiti razplet prvenstva. Afera je močno omajala zaupanje v italijanski nogomet in sprožila reforme v sodniškem sistemu.

Za nameček se Italija letos še tretjič zapored ni uvrstila na svetovno prvenstvo. Neuspeh je sprožil ostre odzive v italijanski javnosti in nogometnih krogih. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin pa je ob tem opozoril, da gre za resen signal o stanju italijanskega nogometa ter poudaril potrebo po temeljitih spremembah. Jasno je zagrozil, da bi lahko Italiji odvzeli organizacijo EP 2032, ki ga bo gostila skupaj s Turčijo. Ključna razloga sta zastarela in neustrezna infrastruktura.

Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Festival sprenevedanja Janše in partnerjev

Še pred ustoličenjem bo Janša užival v spoznanju, da si je predsednik relativne zmagovalke volitev Robert Golob polomil zobe.
Uroš Esih 21. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Fiskalna konsolidacija

Stroški proračuna zrasli za osem odstotkov, pol za plače, pokojnine in obresti

Javnim financam letos grozi primanjkljaj več kot 3,5 odstotka BDP, ki se bo v prihodnjih letih še poglabljal.
Karel Lipnik 21. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Obtožbe

Marta Kos se brani z veliko molka

Komisarka za širitev v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.
Peter Žerjavič 20. 4. 2026 | 19:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravstveni absentizem

Zdravstveni absentizem nakazuje na resen problem naše družbe

Do epidemije covida-19 je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav, v zadnjih letih smo se žal povzpeli na vrh, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Šport  |  Nogomet
Junak v Londonu

Žan Vipotnik po slavnostni razglasitvi najboljših zabil gol št. 22

Slovenski nogometni reprezentant je bil strelec tudi v Londonu. Igral je slabe pol ure in bil razglašen za najboljšega igralca tekme.
22. 4. 2026 | 07:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razširitev pravic

Od decembra oploditev z biomedicinsko pomočjo dostopna tudi za samske ženske

Na klinikah so že obravnavali prve posameznice in pare iz istospolnih razmerij, na letni ravni jih pričakujejo okoli 20.
Beti Burger 22. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Knjiga tedna: Barbara Kingsolver: Demon Copperhead

Bistroumna predelava klasike David Copperfield Charlesa Dickensa iz leta 1850 ...
22. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

»Okus je noro dober«: kako pripraviti domačo gorčico, ki prekaša kupljeno

Recept iz istrske domačije, ki zahteva nekaj potrpežljivosti – a nagrada je intenziven, poln okus.
Alenka Kociper 22. 4. 2026 | 06:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Trump podaljšal premirje, Iran še brez odločitve glede novega kroga pogajanj

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
22. 4. 2026 | 06:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več

