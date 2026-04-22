Nov udarec za italijanski nogomet, tokrat luksuzna prostitucija

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Italijo, nogometno velesilo, ki se je znašla v veliki krizi, pretresa preiskava mreže domnevnega izkoriščanja prostitucije, v katero naj bi bilo vpletenih najmanj 70 nogometašev. Imena igralcev iz klubov, kot so Inter, Milan in Juventus, uradno niso razkrita, a njihova prisotnost na spornih zabavah odpira neprijetna vprašanja, med drugimi poroča agencija Ansa.

Po ugotovitvah tožilstva sta Emanuele Buttini in Deborah Ronchi prek agencije Ma.De Milano organizirala razkošne večere v elitnih klubih in zasebnih prostorih. »Popoln paket« naj bi poleg zabave vključeval spremljevalke in tudi uporabo »smehoplina«, ki naj bi bil med nekaterimi športniki priljubljen, ker ne vpliva na dopinške teste.

Ključna priča opisuje sistem, v katerem so organizatorji pobrali najmanj polovico zaslužka, dekleta pa so morala plačevati celo najemnino za bivanje. V mreži naj bi sodelovalo okoli sto žensk, od »deklet za podobo« do tistih, ki so nudila spolne storitve. Organizacija je bila natančno razdelana – od navezovanja stikov s strankami do logistike prevozov in varovanja.

Dogajanje se ni ustavilo niti med epidemijo covida-19, ko so zabave preselili v zasebne prostore. Prisluhi pa razkrivajo tudi osebne in občutljive posledice takšnih srečanj: eno od deklet je v pogovoru omenilo, da je zanosilo, in skušalo naknadno ugotoviti, s katerim od udeležencev naj bi spočelo otroka.

Nogometaši naj bi za večere s spremljevalkami odšteli več kot 194.000 evrov, skupni prihodki mreže pa naj bi presegli 1,2 milijona evrov, kar po oceni oblasti močno presega uradno prijavljene dohodke osumljencev. Sodišče je vsaj štiri osebe poslalo v hišni pripor zaradi suma hudodelskega združevanja, spodbujanja prostitucije in pranja denarja. Preiskava po navedbah sodnice kaže na dolgotrajen, dobro organiziran sistem, ki se je znal prilagoditi razmeram – in ustvarjati visoke dobičke.

Obeta se nov škandal v serie A, potem ko je afera »calciopoli« leta 2006 pretresla italijanski nogomet. V središču je bil tedanji direktor Luciano Moggi iz Juventusa, ki naj bi prek vpliva na sodnike in delegiranje tekem poskušal krojiti razplet prvenstva. Afera je močno omajala zaupanje v italijanski nogomet in sprožila reforme v sodniškem sistemu.

Za nameček se Italija letos še tretjič zapored ni uvrstila na svetovno prvenstvo. Neuspeh je sprožil ostre odzive v italijanski javnosti in nogometnih krogih. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin pa je ob tem opozoril, da gre za resen signal o stanju italijanskega nogometa ter poudaril potrebo po temeljitih spremembah. Jasno je zagrozil, da bi lahko Italiji odvzeli organizacijo EP 2032, ki ga bo gostila skupaj s Turčijo. Ključna razloga sta zastarela in neustrezna infrastruktura.