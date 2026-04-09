Nogomet

Italija nas ni podcenjevala, zahvaljujem se Gattusu

Selektor Bosne in Hercegovine Sergej Barbarez je spregovoril o uvrstitvi reprezentance na svetovno prvenstvo v nogometu.
Sergej Barbarez: »Vedeli smo, da moramo biti pogumni, osredotočeni in disciplinirani, in naši igralci so to pokazali na igrišču.« FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
Sergej Barbarez: »Vedeli smo, da moramo biti pogumni, osredotočeni in disciplinirani, in naši igralci so to pokazali na igrišču.« FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
9. 4. 2026 | 14:21
9. 4. 2026 | 14:34
Dober teden dni je minil od zmage Bosne in Hercegovine v Zenici, kjer je po streljanju kazenskih strelov šokirala Italijo in si priigrala vozovnico za svetovno prvenstvo. Reprezentanca Bosne in Hercegovine bo tako drugič v zgodovini nastopila na mundialu. 

Noč, ko Sarajevo ni spalo

»Ponosen sem na svojo ekipo in na to, kar je pokazala proti Italiji. Takšne tekme bodo vedno nekaj posebnega. Ne bi rekel, da nas je Italija podcenjevala,« je selektor BiH Sergej Barbarez za Tutto Mercato Web zanikal govorice, da bi azzurri podcenjavali nasprotnika. »Na tej ravni se to redko zgodi. Italijani imajo izkušeno in resno ekipo. Vedeli smo, da moramo biti pogumni, osredotočeni in disciplinirani, in naši igralci so to pokazali na igrišču.« 

Po šokantnem porazu so v Italiji sledili odhodi. Sprva je odstopil predsednik Italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina, nato je bil odpuščen selektor Gennaro Gattuso, ki je pred dvobojem hvalil Barbareza. »Cenim spoštovanje kolega, kot je Gattuso, in se mu zanj zahvaljujem. Čeprav moram priznati, da smo se osredotočali na pripravo ekipe na tekmo proti Italiji, da bi bili čim bolje pripravljeni,« se je na hvalo odzval 54-letni Barbarez. 

Na koncu je spregovoril tudi o mladem asu Kerimu Alajbegoviću, ki odlično nastopa za avstrijski Salzburg. S svojimi predstavami je navdušil Bayer iz Leverkusna, ki je aktiviral odkupno klavzulo in 18-letnika pripeljal nazaj v Nemčijo, potem ko je farmacevte lani zamenjal za Avstrijo.

Alajbegović je bil odličen tudi za reprezentanco. Proti Walesu je prispeval podajo za izenačujoči zadetek Edina Džeka in nato zadel odločilni kazenski strel, s katerim si je Bosna in Hercegovina zagotovila nastop proti Italiji. »Alajbegović je mlad talent z velikim potencialom. Najpomembnejše zanj v tej fazi kariere je, da se še naprej razvija v pravem okolju, da igra redno in napreduje korak za korakom,« je dejal Barbarez. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

BiH ima še enega junaka, krade in je star 14 let (VIDEO)

Afan Čizmić je med izvajanjem enajstmetrovk italijanskemu vratarju izmaknil »plonkec«, ki bo šel zdaj na dobrodelno dražbo. Pozivi, naj fanta vzamejo na SP.
Peter Zalokar 7. 4. 2026 | 12:34
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Po izpadu Italije

Čeferin: Jezen in žalosten sem, da obstajajo takšni ljudje

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v intervjuju za Gazzetto dello Sport stopil v bran predsedniku italijanske nogometne zveze Gabrieleju Gravini.
2. 4. 2026 | 10:53
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Ohromljene ulice in evforija v BiH: znani vsi udeleženci mundiala (VIDEO)

Potem ko so se prebile na svetovno prvenstvo v nogometu BiH, Švedska, Turčija in Češka, je znanih vseh 48 reprezentanc udeleženk športnega vrhunca leta 2026.
1. 4. 2026 | 10:12
Preberite več
Photo
Šport  |  Nogomet
SP 2022

Italija na dramatičen način padla v Zenici, evforija v Bosni in Hercegovini

Zadnji dan marca je prinesel zadnje štiri udeležence svetovnega prvenstva v nogometu s stare celine, na SP potujejo BiH, Turčija, Švedska in Češka.
31. 3. 2026 | 23:01
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Italija

Grozljivka v Zenici odnesla tudi italijanskega trenerja Gattusa

Italijanski selektor je odstopil po porazu proti Bosni in Hercegovini v kvalifikacijski tekmi za svetovno nogometno prvenstvo.
3. 4. 2026 | 15:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
8. 4. 2026 | 06:46
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Športna sponzorstva

Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Novice  |  Slovenija
Sekcijsko merjenje hitrosti

Podjetju za sekcijsko merjenje hitrosti kazen, ker se premika prepočasi

Intermatic na avtocestnih odsekih ni uspel do roka vzpostaviti sistema sekcijskega merjenja hitrosti.
9. 4. 2026 | 15:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Hrvaška

Veliki protest v Zagrebu: povprečna plača mora biti 2200 evrov

Iz vrst sindikatov je slišati, da je v zadnjih petih letih inflacija narasla za 28 odstotkov, cene hrane za 47, stanovanjski stroški pa za 60 odstotkov.
9. 4. 2026 | 15:14
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Drzna tatvina

Petdesetletnika z motilcem signala kradla iz avtomobilov

Uporabila sta motilec signala za daljinsko zaklepanje, zaradi česar se vozilo ni zaklenilo, nato pa iz njega odtujila nekaj sto evrov. Kaj svetuje policija?
Delo 9. 4. 2026 | 15:08
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Za preboj na mundial avtomobili, denar in zemlja

Nogometaši DR Konga bogato nagrajeni za izjemen podvig, s katerim so po 52 letih končali sušo brez mundiala.
Blaž Potočnik 9. 4. 2026 | 14:55
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Pripravljeni so se pogovarjati, ampak tudi iti na ceste

Sindikati: Deklaracija s konkretnimi zahtevami do naslednje vlade – Pričakujejo, da bo borba trša, kot je bila v preteklem mandatu
Barbara Hočevar 9. 4. 2026 | 14:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Drzna tatvina

Petdesetletnika z motilcem signala kradla iz avtomobilov

Uporabila sta motilec signala za daljinsko zaklepanje, zaradi česar se vozilo ni zaklenilo, nato pa iz njega odtujila nekaj sto evrov. Kaj svetuje policija?
Delo 9. 4. 2026 | 15:08
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Za preboj na mundial avtomobili, denar in zemlja

Nogometaši DR Konga bogato nagrajeni za izjemen podvig, s katerim so po 52 letih končali sušo brez mundiala.
Blaž Potočnik 9. 4. 2026 | 14:55
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Pripravljeni so se pogovarjati, ampak tudi iti na ceste

Sindikati: Deklaracija s konkretnimi zahtevami do naslednje vlade – Pričakujejo, da bo borba trša, kot je bila v preteklem mandatu
Barbara Hočevar 9. 4. 2026 | 14:50
Preberite več
