Italija nas ni podcenjevala, zahvaljujem se Gattusu

Dober teden dni je minil od zmage Bosne in Hercegovine v Zenici, kjer je po streljanju kazenskih strelov šokirala Italijo in si priigrala vozovnico za svetovno prvenstvo. Reprezentanca Bosne in Hercegovine bo tako drugič v zgodovini nastopila na mundialu.

»Ponosen sem na svojo ekipo in na to, kar je pokazala proti Italiji. Takšne tekme bodo vedno nekaj posebnega. Ne bi rekel, da nas je Italija podcenjevala,« je selektor BiH Sergej Barbarez za Tutto Mercato Web zanikal govorice, da bi azzurri podcenjavali nasprotnika. »Na tej ravni se to redko zgodi. Italijani imajo izkušeno in resno ekipo. Vedeli smo, da moramo biti pogumni, osredotočeni in disciplinirani, in naši igralci so to pokazali na igrišču.«

Po šokantnem porazu so v Italiji sledili odhodi. Sprva je odstopil predsednik Italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina, nato je bil odpuščen selektor Gennaro Gattuso, ki je pred dvobojem hvalil Barbareza. »Cenim spoštovanje kolega, kot je Gattuso, in se mu zanj zahvaljujem. Čeprav moram priznati, da smo se osredotočali na pripravo ekipe na tekmo proti Italiji, da bi bili čim bolje pripravljeni,« se je na hvalo odzval 54-letni Barbarez.

Na koncu je spregovoril tudi o mladem asu Kerimu Alajbegoviću, ki odlično nastopa za avstrijski Salzburg. S svojimi predstavami je navdušil Bayer iz Leverkusna, ki je aktiviral odkupno klavzulo in 18-letnika pripeljal nazaj v Nemčijo, potem ko je farmacevte lani zamenjal za Avstrijo.

Alajbegović je bil odličen tudi za reprezentanco. Proti Walesu je prispeval podajo za izenačujoči zadetek Edina Džeka in nato zadel odločilni kazenski strel, s katerim si je Bosna in Hercegovina zagotovila nastop proti Italiji. »Alajbegović je mlad talent z velikim potencialom. Najpomembnejše zanj v tej fazi kariere je, da se še naprej razvija v pravem okolju, da igra redno in napreduje korak za korakom,« je dejal Barbarez.