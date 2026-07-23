  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Italija ponuja deset milijonov evrov, Guardiola si jih želi dvajset

Vodilni pri Italijanski nogometni zvezi si želijo, da bi Pep Guardiola postal naslednji selektor azzurov, a Guardiola si finančno želi več kot ponujajo.
Pep Guardiola se je po koncu sezone poslovil od Manchester Cityja. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Pep Guardiola se je po koncu sezone poslovil od Manchester Cityja. FOTO: Phil Noble/Reuters
Tim Erman
23. 7. 2026 | 11:47
23. 7. 2026 | 12:03
2:38
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Prejšnji konec tedna sta Paolo Maldini, novi tehnični direktor Italijanske nogometne zveze (Figc), in njegov svetovalec Leonardo odpotovala v Barcelono, kjer sta se sestala s Pepom Guardiolo v želji, da bi ta postal novi selektor azzurov. Po pisanju italijanskega medija La Gazzetta dello Sport sta se odposlanca v Italijo vrnila z malo optimizma.

image_alt
Šampionsko moštvo ima telesno in psihološko pripravljene igralce. In srečo!

V katalonski prestolnici je dvojec nekdanjemu trenerju Manchester Cityja, münchenskega Bayerna in Barcelone predstavil projekt, v osrčju katerega bi bil Guardiola, ki bi italijanskemu nogometu ponudil novo filozofijo. Takšen projekt po pisanju medija »ne more ne navdušiti človeka, zaljubljenega v nogomet, kot je Guardiola« in bi mu tudi omogočil, da bi lahko tudi več časa ostal v Barceloni. Guardiola je namreč po odhodu iz Manchestra omenil, da potrebuje odmor in si želi več časa preživeti z družino.

Zataknilo pa se je pri denarju, saj si 55-letnik želi 20 milijonov evrov na sezono, kar je dvakrat več, kot je ponudila zveza, je poročal časnik La Gazzetta dello Sport. Nedavno je sicer predsednik Figc Giovanni Malago dejal, da bi bili pripravljeni za Guardiolo narediti določene izjeme glede plače. 

Če bi Španec zavrnil Italijane, sta med glavnimi kandidati za položaj selektorja Roberto Mancini, ki je na italijanski klopi sedel že med letoma 2018 in 2023, in nekdanji izvrstni vezist Andrea Pirlo. Slednjega predvsem Maldini vidi kot najboljšega kandidata za dolgoročni projekt, piše La Gazzetta dello Sport. Vendar Malago poudarja, da je v igri več imen. »Absolutno ne. Imamo v mislih določen profil in ta imena zagotovo sodijo v to kategorijo,« je pojasnil. 

Azzuri se niso uvrstili na zadnja tri svetovna prvenstva, tako v Braziliji leta 2014 kot v Južni Afriki štiri leta prej pa so izpadli v skupinskem delu tekmovanja. Naslednje tekme jih čakajo septembra, ko bodo nastopili v ligi A Uefine lige narodov. V skupini se bodo pomerili s Francijo, Belgijo in Turčijo. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Inter Miami

Klub Lionela Messija pod drobnogledom zaradi prestopa Casemira

Inter Miami je potrdil prihod brazilskega vezista Casemira, a je liga MLS kmalu zatem sporočila, da je klub pod preiskavo.
23. 7. 2026 | 08:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za konferenčno ligo

V glavnem mestu je evropski branik Bravo

V drevišnjih prvih tekmah 2. kola kvalifikacij za konferenčno ligo Aluminij v Mariboru gosti Tirano, Koper pa gostuje v Runaviku na Ferskih otokih.
23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Celjanom v vroči Albaniji spodbudna odskočna deska

Prva tekma celjskih nogometašev v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov v Albaniji prinesla živahen nogomet in izid 3:3. Revanša v torek v Celju.
22. 7. 2026 | 21:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Nekdanji Bayernov as pred izzivom z Belgijo

Mark van Bommel je že dve leti na trenerskem trgu prost, zdaj je zelo blizu dogovora, da bi v prihodnje vodil belgijsko reprezentanco.
22. 7. 2026 | 17:48
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sp 2026

Ronaldo očitno meni, da je Fifa najbolj skorumpirana institucija na svetu

V sporni objavi novinarka vneto kritizira Fifo in meni, da bi morala Argentina iz tekmovanja izpasti že v skupinskem delu, če ji ne bi pomagali sodniki.
22. 7. 2026 | 15:12
Preberite več
Šport  |  Drugo
Prezgodnja smrt

Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
21. 7. 2026 | 20:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nad silo s silo

Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
21. 7. 2026 | 16:48
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lidl

Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
20. 7. 2026 | 14:37
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

Remco Evenepoel je z dvema zaporednima zmagama na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja in ga hkrati vzel v bran.
Nejc Grilc 22. 7. 2026 | 09:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Pep GuardiolaManchester CityItalijanska nogometna reprezentancaitalijanska nogometna zvezaPaolo Maldiniliga narodov

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Boštjan Kavčnik je v cilju pred Pogačarjevimi tekmeci

Mehanik najboljšega kolesarja na svetu še vedno išče rezerve pri opremi. Letošnji Tour najbolj sproščen doslej.
S prizorišča:Miha Hočevar 23. 7. 2026 | 12:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Odiseja

Zendayjini antični uhani sprožajo razpravo o kulturni dediščini

Uhani so del antičnega zaklada, ki je bil konec 40. let prejšnjega stoletja najden na severozahodu Irana.
Izabella Rajh 23. 7. 2026 | 12:18
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Prevzemni boj

Ključni dan prevzemnega boja za banko Addiko

Delničarji avstrijske banke, ki so že sprejeli ponudbo RBI, imajo danes zadnjo možnost za prestop k boljši ponudbi NLB.
Karel Lipnik 23. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Vingegaard uspešno prestal operacijo, morda končal sezono

Danski kolesar Jonas Vingegaard je prestal operacijo zlomljene ključnice. O načrtih za preostanek sezono se bo z ekipo pogovoril po koncu dirke po Franciji.
23. 7. 2026 | 11:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Italijanska reprezentanca

Italija ponuja deset milijonov evrov, Guardiola si jih želi dvajset

Vodilni pri Italijanski nogometni zvezi si želijo, da bi Pep Guardiola postal naslednji selektor azzurov, a Guardiola si finančno želi več kot ponujajo.
Tim Erman 23. 7. 2026 | 11:47
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Prevzemni boj

Ključni dan prevzemnega boja za banko Addiko

Delničarji avstrijske banke, ki so že sprejeli ponudbo RBI, imajo danes zadnjo možnost za prestop k boljši ponudbi NLB.
Karel Lipnik 23. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Vingegaard uspešno prestal operacijo, morda končal sezono

Danski kolesar Jonas Vingegaard je prestal operacijo zlomljene ključnice. O načrtih za preostanek sezono se bo z ekipo pogovoril po koncu dirke po Franciji.
23. 7. 2026 | 11:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Italijanska reprezentanca

Italija ponuja deset milijonov evrov, Guardiola si jih želi dvajset

Vodilni pri Italijanski nogometni zvezi si želijo, da bi Pep Guardiola postal naslednji selektor azzurov, a Guardiola si finančno želi več kot ponujajo.
Tim Erman 23. 7. 2026 | 11:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo