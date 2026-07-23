Italija ponuja deset milijonov evrov, Guardiola si jih želi dvajset

Prejšnji konec tedna sta Paolo Maldini, novi tehnični direktor Italijanske nogometne zveze (Figc), in njegov svetovalec Leonardo odpotovala v Barcelono, kjer sta se sestala s Pepom Guardiolo v želji, da bi ta postal novi selektor azzurov. Po pisanju italijanskega medija La Gazzetta dello Sport sta se odposlanca v Italijo vrnila z malo optimizma.

V katalonski prestolnici je dvojec nekdanjemu trenerju Manchester Cityja, münchenskega Bayerna in Barcelone predstavil projekt, v osrčju katerega bi bil Guardiola, ki bi italijanskemu nogometu ponudil novo filozofijo. Takšen projekt po pisanju medija »ne more ne navdušiti človeka, zaljubljenega v nogomet, kot je Guardiola« in bi mu tudi omogočil, da bi lahko tudi več časa ostal v Barceloni. Guardiola je namreč po odhodu iz Manchestra omenil, da potrebuje odmor in si želi več časa preživeti z družino.

Zataknilo pa se je pri denarju, saj si 55-letnik želi 20 milijonov evrov na sezono, kar je dvakrat več, kot je ponudila zveza, je poročal časnik La Gazzetta dello Sport. Nedavno je sicer predsednik Figc Giovanni Malago dejal, da bi bili pripravljeni za Guardiolo narediti določene izjeme glede plače.

Če bi Španec zavrnil Italijane, sta med glavnimi kandidati za položaj selektorja Roberto Mancini, ki je na italijanski klopi sedel že med letoma 2018 in 2023, in nekdanji izvrstni vezist Andrea Pirlo. Slednjega predvsem Maldini vidi kot najboljšega kandidata za dolgoročni projekt, piše La Gazzetta dello Sport. Vendar Malago poudarja, da je v igri več imen. »Absolutno ne. Imamo v mislih določen profil in ta imena zagotovo sodijo v to kategorijo,« je pojasnil.

Azzuri se niso uvrstili na zadnja tri svetovna prvenstva, tako v Braziliji leta 2014 kot v Južni Afriki štiri leta prej pa so izpadli v skupinskem delu tekmovanja. Naslednje tekme jih čakajo septembra, ko bodo nastopili v ligi A Uefine lige narodov. V skupini se bodo pomerili s Francijo, Belgijo in Turčijo.