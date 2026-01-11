McTominay rešil Napoli in še začinil boj za naslov

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Scott McTominay je zadel dvakrat, branilci naslova iz Napolija pa so se dvakrat vrnili po zaostanku in na San Siru proti vodilni ekipi serie A Interju Milan iztržili remi 2:2.
Inter je povedel v deveti minuti po zadetku Federica Dimarca, a je Napoli proti poteku igre izenačil v 26. minuti, ko je McTominay prehitel svojega čuvaja in zadel pri bližnji vratnici. Domači so znova prišli v vodstvo z enajstmetrovko Hakana Çalhanoğluja v 73. minuti, McTominay pa je drugič izenačil devet minut pred koncem.
Inter ima zdaj 43 točk, tri več od drugouvrščenega Milana, ki je prej v nedeljo igral 1:1 s Fiorentino, medtem ko je Napoli na tretjem mestu z 39 točkami.
Italija, 20. kolo:
Sobota:
Como – Bologna 1:1
Udinese – Pisa 2:2
Roma – Sassuolo 2:0
Atalanta – Torino 2:0
Nedelja:
Lecce – Parma 1:2
Fiorentina – Milan 1:1
Verona – Lazio 0:1
Inter – Napoli 2:2
Ponedeljek:
Genoa – Cagliari (18.30)
Juventus – Cremonese (20.45)
