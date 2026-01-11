McTominay rešil Napoli in še začinil boj za naslov

Scott McTominay je zadel dvakrat, branilci naslova iz Napolija pa so se dvakrat vrnili po zaostanku in na San Siru proti vodilni ekipi serie A Interju Milan iztržili remi 2:2.

Inter je povedel v deveti minuti po zadetku Federica Dimarca, a je Napoli proti poteku igre izenačil v 26. minuti, ko je McTominay prehitel svojega čuvaja in zadel pri bližnji vratnici. Domači so znova prišli v vodstvo z enajstmetrovko Hakana Çalhanoğluja v 73. minuti, McTominay pa je drugič izenačil devet minut pred koncem.

Inter ima zdaj 43 točk, tri več od drugouvrščenega Milana, ki je prej v nedeljo igral 1:1 s Fiorentino, medtem ko je Napoli na tretjem mestu z 39 točkami.