Derbi v Torinu brez golov, zmagi Napolija in Rome

Derbi Juventusa in Milana je sklenil 6. krog nogometne italijanske lige. Gledalcev ni navdušil, končal se je z 0:0. Bližje zmagi pa so bili gosti, ki so v 53. minuti zapravili enajstmetrovko. Z bele pike je zgrešil Christian Pulišić.

Branilec naslova Napoli je slavil proti Genoi, končni izid je bil 2:1 Povedli so Genovčani v 33. minuti z golom Jeffa Ekhatorja, izenačil je Frank Anguissa v 57., zmagoviti gol pa je dosegel strelsko prebujeni Danec Rasmus Hojlund v 75. minuti.

Roma pod vodstvom Gian Piera Gasperinija kaže vse boljše obrise v uvodu sezone. Tokrat je rimska zasedba v gosteh z 2:1 premagala Fiorentino, ki je v povsem drugačnem položaju, saj je še brez zmage in ima zgolj tri točke. Roma si je tretjo zaporedno zmago in peto skupaj, s čimer je ostala pri vrhu lestvice, priigrala z goloma Matiasa Souleja in Bryana Cristanteja. Moise Kean je sicer Firenčane popeljal v vodstvo.