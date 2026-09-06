Rezervist Gatti preprečil slavje Milana

Nogometaši Parme so v 3. krogu italijanske lige gostili Monzo. Tekma se je končala z 1:1, tako Dominik Drobnič pri Parmi kot Aljaž Strajnar pri Monzi pa nista dobila priložnosti za igro. V večernem derbiju Juventusa in Milana je bil izid prav tako 1:1.

Parma in Monza sta vpisala prvi točko v sezoni, Jay Robinson je goste v 38. minuti popeljal v vodstvo, Simone Lontani pa je izenačil v 60. Istočasno je Frosinone s 3:2 ugnal Venezio in prišel do druge zmage v sezoni, Benečani pa so izgubili še tretjo tekmo. Frosinone je sicer vodil že z 2:0, a so gosti izenačili, odločilni zadetek pa je v 83. minuti prispeval Giorgi Kvernadze.

Juventus je proti Milanu imel več priložnosti, zadel tudi okvir vrat, a v 68. minuti precej na lahek način prejel zadetek, ki ga je dosegel Alphadjo Cisse. Torinčane pa je v 93. minuti poraza rešil Federico Gatti, ki je le nekaj minut pred tem vstopil v igro.

Milan je bil na pragu zmage, a odnesel le točko. FOTO: Isabella Bonotto/AFP

Bologna je proti Sassuolu igrala 2:2, točko je domačim rešil Artem Dovbik v 91. minuti. Nogometaši milanskega Interja, ki branijo naslov prvaka, so v soboto gostili Napoli in ga v razburljivi tekmi ugnali s 3:2. Po zaostanku z 0:2 je dva gola za preobrat prispeval Lautaro Martinez.

Inter je tako še vedno stoodstoten. Stoodstotna je tudi Roma. Ta je v dvoboju z Atalanto (2:1) prevladovala, imela številne priložnosti, dvakrat zadela okvir vrat, v obup pa jo je spravljal tudi vratar gostov Marco Carnesecchi. Tega sta za zmago po preobratu ukanila Mario Hermoso v 89. in Matias Soule v 93. minuti. Relja Obrić pri Atalanti ni dobil priložnosti za igro.

Fiorentina pa še naprej ne najde poti do zmage. Tokrat je izgubila proti Torinu z 1:2 in ostaja zadnja v ligi. Como, ki ga vodi Cesc Fabregas, je v petek v Genovi zanesljivo s 4:1 premagal Genoo in potrdil vlogo favorita. Dva gola je prispeval Assane Diao. V ponedeljek bo še Cagliari gostil Lecce, Udinese Sandija Lovrića in Davida Pejičića pa Lazio.